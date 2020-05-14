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Надзвичайні новини, Полтавщина

60 ударів битою: на Полтавщині за вбивство брата чоловіка «посадять» на 13 років

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 256

 

Старший брат більше 60 разів ударив молодшого битою по голові та тілу – потерпілий помер на місці

На Полтавщині за умисне вбивство рідного брата 38-річного жителя Шишацького району засудили до 13 років позбавлення волі. Про це інформує прокуратура Полтавської області.

 

Вбивство сталося у серпні 2019 року. Близько 21.00 чоловік перебував разом з братом вдома, у селі Порскалівка Шишацького району. Через давні неприязні стосунки між родичами виник конфлікт, під час якого старший брат наніс меншому дерев’яною битою понад 60 ударів по голові та тілу. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці події.  

 

Миргородська місцева прокуратура підтримала обвинувачення щодо 38-річного жителя Шишацького району. Київський районний суд Полтави засудив його за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) до 13 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: убийство Полтавщина

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