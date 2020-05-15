У Горішніх Плавнях 37-річний хуліган проткнув колеса маршрутному автобусу

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 082

12 травня до поліції Горішніх Плавнів надійшла інформація, що на зупинці громадського транспорту «Низи» невідомий чоловік ножем проткнув колеса маршрутного автобусу. Таку інформацію надає Кременчуцький відділ поліції.





Отримавши прикмети хулігана, працівники групи реагування патрульної поліції міста упродовж кількох годин встановили чоловіка, який причетний до вчинення цього правопорушення, ним виявився 37-річний містянин.





Поліцейські вилучили речові докази та встановлюють мотиви вчинення чоловіком протиправних дій. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.





За словами начальника поліції Горішніх Плавнів Віктора Литвинюка, наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.