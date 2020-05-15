Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.05.2020 11:24
Підтверджені:
Україна17330
Кременчук102
Хворі:
Україна12381
Кременчук29
Вилікувалось:
Україна4473
Кременчук70
Померло:
Україна476
Кременчук3
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла до 17 330 осіб

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4473 пацієнта одужало

Станом на 9.00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксували 483 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 674 випадки;
  • Волинська область — 582 випадки;
  • Дніпропетровська область — 791 випадок;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 538 випадків;
  • Закарпатська область — 816 випадків;
  • Запорізька область — 356 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1188 випадків;
  • Кіровоградська область — 437 випадків;
  • м. Київ — 2068 випадків;
  • Київська область — 1094 випадки;
  • Львівська область — 942 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 712 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1074 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1060 випадків;
  • Харківська область — 757 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 222 випадки;
  • Чернівецька область — 2600 випадків;
  • Черкаська область — 350 випадків;
  • Чернігівська область — 96 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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