Карантин не завадив: «Кредмаш» наростив обсяги виробництва майже удвічі

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за січень-квітень наростив обсяги виробництва на 81,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року: виготовлено 20 асфальтобетонних установок проти 11. Такими є дані управління економіки виконкому. Отже, не всі підприємства міста «впали» під час карантину.
Як каже президент ПрАТ «Кредмаш» Микола Данилейко, фактично допомогла державна програма будівництва доріг. Замовниками продукції, в основному, виступають українські компанії-підрядники, які виграли тендери «Укравтодору». Проте, якщо дивитися на статистику ширше, «Кредмаш» зараз намагається повернути втрачені обсяги після падіння у 2019 році. Тоді працівники підприємства скаржилися на 4-денний робочий тиждень та низькі зарплати.
До речі, ще у січні цього року на підприємстві спостерігалося падіння виробництва, але зараз наступив перелом.
За його словами, підприємство на даний час забезпечене замовленнями принаймні до липня, і люди працюють у звичайному режимі п’ять днів на тиждень. За травень очікується середня заробітна плата на підприємстві на рівні 15 тис грн.
У відпустках через карантин перебуває невелика кількість працівників – 70 осіб.
Підприємство навіть веде прийом на роботу: шукає інженера, технолога. За словами керівника підприємства, кваліфіковані працівники робочих спеціальностей почали повертатися на завод із Чехії, Польщі.
Будівництво доріг позитивно впливає і на обсяги виробництва кременчуцьких кар’єрів, які у січні-квітні цього року зросли порівняно за аналогічним періодом 2019 року: