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Карантин не завадив: «Кредмаш» наростив обсяги виробництва майже удвічі

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 1 210 Коментарів: 2

 

В гору пішли й кременчуцькі кар’єри - допомогла державна програма будівництво доріг

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за січень-квітень наростив обсяги виробництва на 81,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року: виготовлено 20 асфальтобетонних установок проти 11. Такими є дані управління економіки виконкому. Отже, не всі підприємства міста «впали» під час карантину.


Як каже президент ПрАТ «Кредмаш» Микола Данилейко, фактично допомогла державна програма будівництва доріг. Замовниками продукції, в основному, виступають українські компанії-підрядники, які виграли тендери  «Укравтодору». Проте, якщо дивитися на статистику ширше, «Кредмаш» зараз намагається повернути втрачені обсяги після падіння у 2019 році. Тоді працівники підприємства скаржилися на 4-денний робочий тиждень та низькі зарплати.


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До речі, ще у січні цього року на підприємстві спостерігалося падіння виробництва, але зараз наступив перелом.


- Мені б дуже хотілося повернутися на обсяги 2018 року, отримати прибуток. Зараз є обсяги, але рентабельність дещо інша, - коментує «Телеграфу» ситуацію Микола Данилейко.


За його словами, підприємство на даний час забезпечене замовленнями принаймні до липня, і люди працюють у звичайному режимі п’ять днів на тиждень. За травень очікується середня заробітна плата на підприємстві на рівні 15 тис грн.


У відпустках через карантин перебуває невелика кількість працівників – 70 осіб.


- Це пенсіонери, люди з групи ризику, а також ті, хто не має на кого залишити дітей, - каже Микола Данилейко.


Підприємство навіть веде прийом на роботу: шукає інженера, технолога. За словами керівника підприємства, кваліфіковані працівники робочих спеціальностей почали повертатися на завод із Чехії, Польщі.


Будівництво доріг позитивно впливає і на обсяги виробництва кременчуцьких кар’єрів, які у січні-квітні цього року зросли порівняно за аналогічним періодом 2019 року:

  • ВП «Крюківський кар’єр» - зростання на 33,7%;
  • Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - зростання на 35,2%;
  • ТОВ «Малокохнівський кар’єр» - зростання на 20,8%.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кредмаш виробництво обсяги виробництва зарплата

Коментарі: 2

838
shoni1970:
Сьогодні, 10:45

Пошастило їм: президент мимо пролетів, а КВБЗ і КрАЗу капець.



 


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Olexander:
Сьогодні, 12:19

Чудово,а що ж завадило виписати людям пропуски на транспорт міський?їздять заводським автобусом,а хто немає змоги чим ,то як кажуть в дирекції то ваші проблеми,захочете працювати - знайдете як приїхати.Люди для них - бидло.Працюють по 12 годин і ще й по суботах.


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