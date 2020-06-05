Теперь уже точно: 9 июня «Приднепровская» начнет делать ИФА-тесты

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 346

Во вторник, 9 июня, консультационно-диагностический центр больницы «Приднепровской» начнет выполнять ИФА-тестирование. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба 5 июня.



В консультационно-диагностическом центре «Приднепровской» ИФА-тестирование на наличие антител к коронавирусу могут пройти кременчужане, не попавшие в список МОЗ на безоплатное тестирование. Список можно посмотреть здесь.



Тестирование в «Приднепровской» платное – сделать тест на один иммуноглобулин стоит 120 грн., на два – 240 грн. Как ранее сообщали в мэрии, сам тест на один иммуноглобулин стоит 50 гривен, а на два – 100 грн. Соответственно, остальная сумма в стоимости тестирования – это цена медицинской услуги.



Тестируют пациентов в поликлинике больницы «Приднепровской» по адресу: ул. Леонова, 12.

Телефон для справок: 75-61-28.



Руководитель горздрава уже несколько раз официально объявлял о начале работы ИФА-лаборатории в «Приднепровской». Сперва об этом было сказано 30 мая, потом 3 июня, но лаборатория пока так и не заработала.



Сегодня, 5 июня, руководитель горздрава Максим Середа заявил, что ИФА-лаборатория в «Приднепровской» уже получила необходимые реактивы и ИФА-тесты, сегодня и завтра она поработает в тестовом режиме, а 9 июня начнут штатный прием пациентов.

ИФА-тестирование помогает выяснить, переболел ли пациент уже коронавирусной инфекцией и есть ли у него иммунитет к ней.





Кроме «Приднепровской», ИФА-тесты делает лабораторный центр, расположенный в городском роддоме. Здесь тестируют тех, кто включен в список МОЗ на безоплатное обследование (список выше). На утро 5 июня в лабораторном центре выполнили уже 120 ИФА-тестов.