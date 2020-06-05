Мер Малецький завдяки квадрокоптеру побачив калюжі на дахах кременчуцьких шкіл

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5 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що перевіряє, як у місті триває підготовка до проведення ЗНО-2020.





Вчора, 4 червня, міський голова разом з депутатом Дмитром Кавунником відвідали дві школи №28 та 30 (на окрузі депутата Кавунника), які стануть базовими для здачі ЗНО у нашому місті. Через дощову погоду на дахах шкіл утворилися калюжі, бо ливневі системи забиті.





- Ми вчора взяли сучасний квадрокоптер, підняли, буквально за 10 хвилин побачили весь дах двох шкіл, всі ливнівки забиті. Будь ласка, по всім навчальним закладам, взагалі по всім підпорядкованим закладам проведіть роботу, по садочкам, по школам, щоб просто механічно почистили ливневі системи, - звернувся мер до директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика. - Тому що ці води, що стоять на дахах шкіл – це неможливо. Воно все протече, впадуть стелі у вас і буде дуже багато підстав для проведення ремонтів.





Геннадій Москалик відповів, що проконтролює дане питання.



