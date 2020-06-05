Мер Малецький завдяки квадрокоптеру побачив калюжі на дахах кременчуцьких шкіл

Та дав розпорядження почистити ливнівки, щоб «не впали стелі» в освітянських закладах
5 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що перевіряє, як у місті триває підготовка до проведення ЗНО-2020.
Вчора, 4 червня, міський голова разом з депутатом Дмитром Кавунником відвідали дві школи №28 та 30 (на окрузі депутата Кавунника), які стануть базовими для здачі ЗНО у нашому місті. Через дощову погоду на дахах шкіл утворилися калюжі, бо ливневі системи забиті.
Геннадій Москалик відповів, що проконтролює дане питання.