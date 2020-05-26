В исполкоме назвали цену ИФА-теста для кременчужан

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 4 338 Коментарів: 8

Сегодня, 26 мая, руководитель горздрава Максим Середа озвучил стоимость ИФА-теста – она составляет 50 гривен при анализе на один иммуноглобулин, и 100 грн при анализе на два иммуноглобулина.



ИФА – новый тренд в борьбе с Covid-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опрометчиво заявил о тотальном ИФА-тестировании украинцев, и теперь немало кременчужан тоже хотят пройти ИФА-тестирование.



В Кременчуге есть возможность проводить ИФА-тестирование в лабораторном центре, открытом в перинатальном центре (там же проводят ПЦР-тестирование) и в больнице «Приднепровской» есть соответствующее оборудование. Пока задержка за ИФА-тестами – их ещё не получили. А на дополнительное оборудование для лабораторного центра бюджетная комиссия дополнительно выделила 100 тыс. грн.



Отвечая на вопрос о стоимости ИФА-тестов, руководитель горздрава сказал:





– ІФА-тест за собівартістю коштує разом з реактивами 50 гривень, але це без урахування роботи та амортизації обладнання. Це вартість теста для пацієнтів, які йдуть на планові операції і їм роблять аналіз на один імуноглобулін. Якщо ж це стосується медиків або у пацієнта є клінічні прояви Covid-19, то там треба здавати аналіз на два імуноглобуліна, і це коштуватиме 100 гривень.





На вопрос, для кого ИФА-тестирование будет бесплатным, руководитель горздрава ответил уклончиво:



– Якщо ми будемо закуповувати ІФА-тести на імуноглобуліни за кошти місцевого бюджету, то за життєвими показниками таке тестування буде для пацієнта безоплатне за рахунок міського бюджету. Якщо це хірургічні втручання, а вони є різні, є косметологічні, то звичайно це буде за кошти пацієнта.



