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В исполкоме назвали цену ИФА-теста для кременчужан

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 4 338 Коментарів: 8

 

Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме

Сегодня, 26 мая, руководитель горздрава Максим Середа озвучил стоимость ИФА-теста – она составляет 50 гривен при анализе на один иммуноглобулин, и 100 грн при анализе на два иммуноглобулина.


ИФА – новый тренд в борьбе с Covid-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.


Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опрометчиво заявил о тотальном ИФА-тестировании украинцев, и теперь немало кременчужан тоже хотят пройти ИФА-тестирование.


 В Кременчуге есть возможность проводить ИФА-тестирование в лабораторном центре, открытом в перинатальном центре (там же проводят ПЦР-тестирование) и в больнице «Приднепровской» есть соответствующее оборудование. Пока задержка за ИФА-тестами – их ещё не получили. А на дополнительное оборудование для лабораторного центра бюджетная комиссия дополнительно выделила 100 тыс. грн.


Отвечая на вопрос о стоимости ИФА-тестов, руководитель горздрава сказал:


– ІФА-тест за собівартістю коштує разом з реактивами 50 гривень, але це без урахування роботи та амортизації обладнання. Це вартість теста для пацієнтів, які йдуть на планові операції і їм роблять аналіз на один імуноглобулін. Якщо ж це стосується медиків або у пацієнта є клінічні прояви Covid-19, то там треба здавати аналіз на два імуноглобуліна, і це коштуватиме 100 гривень.


На вопрос, для кого ИФА-тестирование будет бесплатным, руководитель горздрава ответил уклончиво:


– Якщо ми будемо закуповувати ІФА-тести на імуноглобуліни за кошти місцевого бюджету, то за життєвими показниками таке тестування буде для пацієнта безоплатне за рахунок міського бюджету. Якщо це хірургічні втручання, а вони є різні, є косметологічні, то звичайно це буде за кошти пацієнта.


4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 ИФА-тесты лабораторный анализ цена вопроса Кременчуг

Коментарі: 8

538
Fox:
Сьогодні, 14:27

Новый метод выкачки денег - перед любым хирургическим вмешательством, помимо списка прочих анализов, еще ИФА-ковид сдавать. Но самое главное, что определение ИФА-ковид - это новая методика, не обкатанная, и часто дает некорректные результаты.


28 3
96
Piton78:
Сьогодні, 14:37

Що і потрібно було чекати наступний крок для заробітку і зараз зроблять добровільно примусовий аналіз і копієчка до копієчки набігатиме нічогенький такий бюджетик. А слабо робити тест безкоштовно?


25 4
113
marinochka__30:
Сьогодні, 15:27

это не такая уж и большая сумма, проверять то будут далеко не всех,а только тех,у кого симптомы


1 24
214
cheh_a:
Сьогодні, 16:01

щас скажут шо без тестов в маршрутку перестанут пускать или шото такое

 


15 2
39
NikoLa:
Сьогодні, 16:11

Если действительно будет такая необходимость, то можно и сделать данный тест. Но просто так я бы не стал здавать. 


4 9
185
gansit:
Сьогодні, 16:27

А я не доверяю результатам которые будут выдать медработники,и дело не в деньгах,а в том что без указания сверху правдивых результатов не будет.


11 4
278
wtf100500:
Сьогодні, 17:24

Дебилизм. Ну прошел ты его и что дальше? Лекарства нет, антитела живут неизвестно сколько. Бабки на ветер, проще шашлыка купить)))) 


4 3
3 321
Daniel Mroz:
Сьогодні, 17:59

Нах він потрібний, мені що з того легше буде, якщо виявиться що колись перехворів? Вже не знають як ще доїти народ


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