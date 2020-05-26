Больного старика не приняли в третью больницу – руководитель горздрава пообещал выяснить почему

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 642 Коментарів: 2

Кременчужане жалуются, что на весь район одна ургентная больница

Сегодня, 26 мая, на заседание городского противоэпидемического штаба кременчужане прислали такой вопрос:





– Почему на весь Кременчугский район одна ургентная больница (больница «Кременчугская» или по-старому «третья», - ред.)? Привезли дедушку, а там отказали в помощи – нет мест, 2 медсестры на отделение, решили обратиться в первую больницу.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий спросил руководителя горздрава, знает ли тот о ситуации с дедушкой, и что может сказать по этому поводу?



Руководитель горздрава Максим Середа ответил:





– Не може такого бути, там не дві медсестри, там є анестезіологи, лікарі, весь персонал! Вчора ургентною була третя лікарня (лікарня «Кременчуцька», - ред).





О ситуации с больным стариком, которому отказали в помощи, руководитель горздрава не знал, он пообещал выяснить и доложить о результатах 27 мая.



Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции в Центральной районной больнице (ЦРБ), ургентных пациентов из Кременчугского района везут в ургентные больницы Кременчуга. Раньше их принимала ЦРБ.