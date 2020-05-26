Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна21584
Кременчук106
Хворі:
Україна13365
Кременчук9
Одужало:
Україна7575
Кременчук93
Померло:
Україна644
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я

Больного старика не приняли в третью больницу – руководитель горздрава пообещал выяснить почему

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 642 Коментарів: 2

Кременчужане жалуются, что на весь район одна ургентная больница

Сегодня, 26 мая, на заседание городского противоэпидемического штаба кременчужане прислали такой вопрос:


– Почему на весь Кременчугский район одна ургентная больница (больница «Кременчугская» или по-старому «третья», - ред.)? Привезли дедушку, а там отказали в помощи – нет мест, 2 медсестры на отделение, решили обратиться в первую больницу.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий спросил руководителя горздрава, знает ли тот о ситуации с дедушкой, и что может сказать по этому поводу?


Руководитель горздрава Максим Середа ответил:


– Не може такого бути, там не дві медсестри, там є анестезіологи, лікарі, весь персонал! Вчора ургентною була третя лікарня (лікарня «Кременчуцька», - ред).


О ситуации с больным стариком, которому отказали в помощи, руководитель горздрава не знал, он пообещал выяснить и доложить о результатах 27 мая.


Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции в Центральной районной больнице (ЦРБ), ургентных пациентов из Кременчугского района везут в ургентные больницы Кременчуга. Раньше их принимала ЦРБ.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: больной старик ургентная больница отказ в медпомощи горздрав нет мест Кременчуг не приняли в больницу

Коментарі: 2

181
vsio nadoelo:
Сьогодні, 15:29

С медициной в гроде вообще кошмар творится. Привезли ребенка к врачу в детскую, так как это было в выходной день -  загноение на ладошке, пятно уже с 10 копеек. Чтоб сразу отсечь все возмущения уточну: нагнало за сутки. Врач посмотрел и говорит, мол, ничего страшного. Вот такую мазьку купите приложите и завтра к своему. Своему заплатили 700 грн. за чистку ладони и пять минут работы, так как ситуация с детскими хирургами и карантином - .опа. И в платной клинике врач ругался и удивлялся почему в детской ребёнку не помогли.


9 1
185
gansit:
Сьогодні, 16:24

И опять середа в прострации.Мер зачем тебе такой роботяга?


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх