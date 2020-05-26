Больного старика не приняли в третью больницу – руководитель горздрава пообещал выяснить почему

Кременчужане жалуются, что на весь район одна ургентная больница
Сегодня, 26 мая, на заседание городского противоэпидемического штаба кременчужане прислали такой вопрос:
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий спросил руководителя горздрава, знает ли тот о ситуации с дедушкой, и что может сказать по этому поводу?
Руководитель горздрава Максим Середа ответил:
О ситуации с больным стариком, которому отказали в помощи, руководитель горздрава не знал, он пообещал выяснить и доложить о результатах 27 мая.
Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции в Центральной районной больнице (ЦРБ), ургентных пациентов из Кременчугского района везут в ургентные больницы Кременчуга. Раньше их принимала ЦРБ.