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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

З міського бюджету виділили 900 тисяч грн на закупівлю «карантинних речей» для дитсадків

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 633 Коментарів: 2

 

За словами директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, з батьків кошти на дані цілі не збирали

З міського бюджету виділили близько 900 тисяч грн для закупівлі миючих засобів, термометрів, деззасобів, одноразових та багаторазових масок, рукавичок, диспенсерів для обробки рук для дитячих садочків Кременчука, які з 1 червня мають розпочати свою роботу. Про це стало відомо на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За словами директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, на червень дошкільні заклади міста повністю забезпечені усім необхідним для роботи в умовах адаптивного карантину, і з батьків кошти на дані цілі не збирали.


- Тим більше, у нас були запаси до того, садочки не працювали скільки, запаси залишилися миючих засобів, - прокоментував головний освітянин Кременчука.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: khersondaily.com
Теги: карантин детский сад

Коментарі: 2

113
marinochka__30:
Сьогодні, 15:16

это очень хорошо!


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NikoLa:
Сьогодні, 16:12

Это и так понятно, не с родителей же эти деньги собирать. А садики необходимо подготовить к работе. 

 


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