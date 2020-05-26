З міського бюджету виділили 900 тисяч грн на закупівлю «карантинних речей» для дитсадків

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 633 Коментарів: 2

За словами директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, з батьків кошти на дані цілі не збирали

З міського бюджету виділили близько 900 тисяч грн для закупівлі миючих засобів, термометрів, деззасобів, одноразових та багаторазових масок, рукавичок, диспенсерів для обробки рук для дитячих садочків Кременчука, які з 1 червня мають розпочати свою роботу. Про це стало відомо на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За словами директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, на червень дошкільні заклади міста повністю забезпечені усім необхідним для роботи в умовах адаптивного карантину, і з батьків кошти на дані цілі не збирали.





- Тим більше, у нас були запаси до того, садочки не працювали скільки, запаси залишилися миючих засобів, - прокоментував головний освітянин Кременчука.