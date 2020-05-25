Кременчужани зможуть вести дітей у дитячі садочки з 1 червня

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Дитячі садки у Кременчуці відкриються з 1 червня. Як повідомила віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, відсьогодні, з 25 травня, розпочинає роботу комісія, яка перевірятиме готовність дошкільних закладів до відкриття, наявність запасу дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту для працівників садочків тощо – усіх вимог, які встановлені головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.





На закупівлю дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, безконтактних термометрів, одноразових рушників кошти виділили з міського бюджету. Працівники дошкільних закладів розроблять механізми прийому дітей, журнали відвідування та скринінгу температури тощо. Приміщення дитсадків будуть постійно провітрюватися та прибиратися, проводитиметься дезобробка.





Нагадаємо, у поліклініках Кременчука 28-30 травня запроваджують дні здорової дитини, коли прийматимуть лише здорових дітей на медогляд напередодні походу у дитячий садок. За інформацією керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, протягом цих трьох днів кожен педіатр прийматиме 6 годин на день, у суботу буде повноцінний робочий день, тому пройти медогляд встигнуть усі діти.





Але тут важливо наступне: аби не створювати черги та скупчення людей, батьки мають приводити своїх діток за попереднім записом, їх просять приходити у поліклініку вчасно, не спізнюватися, але й не приходити раніше зазначеного часу. Приміщення медзакладів постійно провітрюватимуть та дезінфікуватимуть.





Номери телефонів кременчуцьких поліклінік, за якими можна записатися на прийом, ви можете знайти у цьому матеріалі.





Також перед відкриттям дошкільних закладів обстежать і працівників дитячих садочків.