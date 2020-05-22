Дітей, які мають йти у садочок попередньо оглянуть лікарі

Сьогодні, 23 травня, на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії затвердили рішення, згідно з яким, дітей перед відвідування садочка має оглянути лікар. Так у поліклініках міста 28, 29 та 30 травня встановлюють дні здорової дитини.
У цей час дітей, які йдуть в дитсадок після карантину, оглянуть лікарі, зроблять дослідження для висновку про стан здоров'я дитини, епідеміологічне оточення та наявність щеплень, згідно календарного плану щеплень.
У разі підозр педіатра чи сімейного лікаря про несприятливе епідоточення, потрібна буде довідка з лабораторного центра.
Медогляд потрібен й для працівників дитячих садочків.
Як раніше писав Телеграф, садочки відкриють не раніше 1 червня.