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Кременчук, Здоров'я

Дітей, які мають йти у садочок попередньо оглянуть лікарі

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 411

 

День здорової дитини у Кременчуці триватиме протягом трьох днів

Сьогодні, 23 травня, на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії затвердили рішення, згідно з яким, дітей перед відвідування садочка має оглянути лікар. Так у поліклініках міста 28, 29 та 30 травня встановлюють дні здорової дитини.


У цей час дітей, які йдуть в дитсадок після карантину, оглянуть лікарі, зроблять дослідження для висновку про стан здоров'я дитини, епідеміологічне оточення та наявність щеплень, згідно календарного плану щеплень.  


У разі підозр педіатра чи сімейного лікаря про несприятливе епідоточення, потрібна буде довідка з лабораторного центра. 


Медогляд потрібен й для працівників дитячих садочків. 


Як раніше писав Телеграф, садочки відкриють не раніше 1 червня.

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Автор: Альона Душенко
Теги: детский сад
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