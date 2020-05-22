Військову форму до музею передав екскомандир кременчуцьких нацгвардійців Олександр Аленін

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Полковник Олександр Аленін передав у музей при офісі ГО Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО свою порадну форму, в якій отримував правпор з рук Президента України.









Олександр Аленін – командир в/ч 3059 ВВ МВС України (м.Кременчук, 2010-2014), командир в/ч 3059 Національної гвардії України (2014-2018), командир в/ч 3011 Національної гвардії України (м.Кривий Ріг, 2018-2019).





За інформацією пресслуби громадської організації, Олександр передав до експозиції форми декілька комплектів своєї форми. Парадна форма Національної гвардії України, спеціально зшита для участі в параді до Дня Незалежності. В ній полковник Аленін отримав бойовий прапор частини з рук Президента України безпосередньо під час параду 24 серпня 2018 року.







Але, це була вже не перша зустріч з главою держави. В 2017 році медаль «За бездоганну службу» III ступеня вручив особисто Петро Порошенко. Полковник отримував нагороду в оливковій формі, яка була введена з 2016 року, її носять і по сьогоднішній день. Вона також вже стала частиною музейної колекції.







Крім того, передали:

комплект повсякденної форми внутрішніх військ України з кітелем та курткою, яка була до 2015 року;

польову форму – голубий піксель (в народі «гадючка»), носилась дуже короткий час – з 2015 по 2016;

розгрузочний жилет, в якому виконував обов’язки в зоні АТО.



Зараз полковник Олександр Аленін очолює Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області.