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Кременчук, Освіта

Приміщення коледжу транспортної інфраструктури передадуть з балансу на баланс

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 140

  

Рішення мають затвердити на сесії Полтавської обласної ради

На черговій сесії Полтавської обласної ради з балансу на баланс передадуть приміщення «Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури», яке знаходиться за адресою вул. Леонова, 14. Рішення мають затвердити 3-го червня.

 

- Надати згоду на безоплатне прийняття цілісних майнових комплексів закладів фахової перед вищої освіти, що мають статус окремих юридичних осіб, з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області із забов’язанням використання майна виключно за цільовим призначенням та не відчудження його у приватну власність, - йдеться у проекті рішення.
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт
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