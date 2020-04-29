«Моя дівчинка майже помирала на моїх руках»: потрібна допомога Карине Шарлай

Сегодня, 08:18 Просмотров: 253

9-річна кременчужанка Карина Шарлай має діагноз ДЦП. Останнім часом у дівчинки відновилися приступи епілепсії до 100 разів на день. Про це «Телеграфу» розповіла мама дівчинки Анна.





- Каришці дуже погано, я боюсь, що це агонія: відновилися приступи епілепсії до 100 разів за день і все тому, що не можу купити потрібні ліки. Вчора вночі моя дівчинка майже помирала на моїх руках. Вона втратила свідомість, губи посиніли, очі та носик почали розпухати. Температура піднялася до 40°, тільки після повторного дзвінка до нас приїхала швидка. Страшно те, що я знаю, що у місцевій лікарні не знають що робити з такою дитиною, на все одна відповідь: «А що ви хочете? У вас неврологія!», - поділилася Анна.





Тепер дівчинку направляють в інститут нейрохірургії у Києві. Родина потребує коштів на лікування.





Реквізити банківської картки: ПриватБанк 4731 2191 1722 3549 (мама Анна Шарлай)





Кременчужанка не здається та через всеукраїнський телеканал звернулася за допомогою у закупівлі ліків, які допомагають маленьким не відчувати себе «овочем». Адже по всій Україні діти, хворі на епілепсію, лишилися без життєво важливих ліків. Усі потрібні препарати виробляють у Європі, але кордони зараз закриті. І врятувати малих від реанімації може лише терміновий гуманітарний вантаж. Утім, чи зможе влада його організувати?



