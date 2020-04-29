«Моя дівчинка майже помирала на моїх руках»: потрібна допомога Карине Шарлай

9-річна кременчужанка Карина Шарлай має діагноз ДЦП. Останнім часом у дівчинки відновилися приступи епілепсії до 100 разів на день. Про це «Телеграфу» розповіла мама дівчинки Анна.
Тепер дівчинку направляють в інститут нейрохірургії у Києві. Родина потребує коштів на лікування.
Кременчужанка не здається та через всеукраїнський телеканал звернулася за допомогою у закупівлі ліків, які допомагають маленьким не відчувати себе «овочем». Адже по всій Україні діти, хворі на епілепсію, лишилися без життєво важливих ліків. Усі потрібні препарати виробляють у Європі, але кордони зараз закриті. І врятувати малих від реанімації може лише терміновий гуманітарний вантаж. Утім, чи зможе влада його організувати?