Заступник мера Кременчука Дмитро Кравченко одужав від COVID-19

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 358

Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко одужав від коронавірусної інфекції. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у фйсбуці.





- Доброго дня, друзі! Всім дякую за привітання з Днем народження, та підтримку у зв‘язку з моєю тимчасовою відсутністю у житті міста. Зараз усе позаду, завдяки зусиллям медичних робітників, моїх близьких, та друзів. Я повністю одужав. Життя іде далі. Я хочу побажати кременчужанам міцного здоров’я, та всього найкращого. Бережіть себе, друзі! - написав Дмитро Кравченко.





Нагадаємо, що Дмитро Кравченко хворів з 12 травня, а на своє день народення отримав перший негативний результат.