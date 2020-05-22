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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Заступник мера Кременчука Дмитро Кравченко одужав від COVID-19

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 358

 

Віцемер хворів з 12 травня

Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко одужав від коронавірусної інфекції. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у фйсбуці.


- Доброго дня, друзі! Всім дякую за привітання з Днем народження, та підтримку у зв‘язку з моєю тимчасовою відсутністю у житті міста. Зараз усе позаду, завдяки зусиллям медичних робітників, моїх близьких, та друзів. Я повністю одужав. Життя іде далі. Я хочу побажати кременчужанам міцного здоров’я, та всього найкращого. Бережіть себе, друзі! - написав Дмитро Кравченко. 


Нагадаємо, що Дмитро Кравченко хворів з 12 травня, а на своє день народення отримав перший негативний результат

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Дмитрий Кравченко
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