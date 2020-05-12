У віцемера Кременчука Дмитра Кравченка виявили коронавірус: мерію протестують

Віцемер Кременчука Дмитро Кравченко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, що отримав позитивний результат на коронавірус.





- Друзі, доброго дня! Вірус справді підступний. Як не намагався залишитись осторонь — не вийшло! Сьогодні отримав по собі позитивний ПЛР-тест на коронавірус.





Почуваю себе відносно добре. З перших днів знаходжусь на самоізоляції проводжу її до момента одужання. - поділився Дмитро Кравченко.