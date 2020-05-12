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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

У віцемера Кременчука Дмитра Кравченка виявили коронавірус: мерію протестують

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 4 497 Коментарів: 6

Чиновник почуває себе добре

Віцемер Кременчука Дмитро Кравченко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, що отримав позитивний результат на коронавірус.

 


- Друзі, доброго дня! Вірус справді підступний. Як не намагався залишитись осторонь — не вийшло! Сьогодні отримав по собі позитивний ПЛР-тест на коронавірус.


Почуваю себе відносно добре. З перших днів знаходжусь на самоізоляції проводжу її до момента одужання. - поділився Дмитро Кравченко.


За інформацією «Телеграфа», мера Віталія Малецького, віцемерів та контактних осіб перевірять на коронавірус. 


 

6
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Дмитрий Кравченко

Коментарі: 6

185
vortex:
Сьогодні, 12:22

Интересно, почему ему анализ делали ПЦР, если хорошо себя чувствует. Был контактым с кем-то?


42 3
279
stronzo:
Сьогодні, 12:46

Цитата: vortex

Интересно, почему ему анализ делали ПЦР, если хорошо себя чувствует. Был контактым с кем-то?

 

Потому что "элита". 


39 6
643
ulyanov:
Сьогодні, 12:51

Цитата: vortex
почему ему анализ делали ПЦР

Тому що мав відповідні прояви хвороби


12 19
1 239
shtai:
Сьогодні, 13:09

закрыть исполком, поставить блокпост и вообще расформировать этот рассадник инфекции


68 3
135
gansit:
Сьогодні, 13:54

Вот халявщики,и тут выкрутили тесты в свою пользу,так не забываем вторым этапом всех родственников протестировать.


21 2
100
marinochka__30:
Сьогодні, 15:14

реально,правильно, пусть проверяют всех,кто с ним контактировал


3 3

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