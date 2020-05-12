12 травня з 14.00 до 16.00 абітурієнтам розкажуть про вступну кампанію: працюватиме гаряча лінія

Сьогодні фахівці Міністерства освіти і науки України чергуватимуть на гарячій лінії Кабінету Міністрів, телефонуйте за номером 15-45
Сьогодні, 12 травня, на прямій телефонній лінії Кабінету Міністрів України чергуватимуть фахівці Міністерства освіти і науки України. Як повідомило МОН, вступники зможуть дізнатися усе, що їх цікавить про вступну кампанію 2020: строки проведення, подачу документів, головні зміни тощо.
На запитання громадян відповідатимуть:
Пряма лінія працюватиме з 14.00 до 16.00 за номером 15-45.