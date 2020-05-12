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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Нема грошей: «Кременчукводоканал» працює по 4 дні на тиждень, на черзі – «Теплоенерго»

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 1 104 Коментарів: 1

Комунальники скаржаться на брак коштів та неплатежі населення

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» із травня перейшло на 4-денний робочий тиждень. Про це розповіла «Телеграфу» комерційний директор підприємства Алла Ганус. Аварійні служби при цьому працюють щодня. За словами Алли Ганус, головна причина того, що підприємство вдалося до економії – не введення в дію нових тарифів, які були затверджені НКРЕКП 4 лютого. Регулятор збільшив підприємству тарифи майже на 25% на воду та на 16% на каналізацію. Проте нові розцінки введені в дію лише для мешканців приватного сектору, де передбачена одна форма договорів – індивідуальна. Відповідно до Закону про ЖКП, мешканці багатоквартирних будинків мали визначатися з новими формами угод до 1 травня, але цей термін (відповідно, і введення нових тарифів) уряд відклав до «після карантину».


З цього приводу, нагадаємо, депутат міськради (і працівник «Кременчукводоканалу») Сергій Костромінов робив депутатський запит на сесії. За даними підприємства, воно недоотримує щомісяця по 2 млн грн через різницю в тарифах.


Через карантин водоканал у Кременчуці недоотримує мільйони гривень


На КП «Теплоенерго» теж планують переходити на 4-денний робочий тиждень (крім аварійної служби), каже директор підприємства Віталій Одношевний. Тут причина не в тарифах (як ми повідомляли, вони, навпаки, завищені), а в неплатежах споживачів – і бюджету, і населення. За даними КП «Теплоенерго», населення винне за спожиті послуги близько 45 млн грн; бюджет – 9,5 млн грн.


- 4-денний режим роботи необхідний, тому що платежі впали. Нам зарплату платити нічим. Тому краще зараз домовлятися з колективом про те, щоб перейти на 4-денику: втратити трохи грошей, щоб потім не сидіти без грошей взагалі, - каже Віталій Одношевний.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кременчугводоканал Теплоенерго гроші платежі

Коментарі: 1

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Solenoid:
Сьогодні, 12:18

Плачь Ярославны... Сейчас и остальные начнут ныть. То-то вы не знаете что делать? Подсказываю, как и всегда. Поднимать тарифы! Зарплату им платить нечем. А где же деньги то? Нету? Вот и у людей то же нету платить дикие тарифы. Поэтому хорошего настроения и держитесь.

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