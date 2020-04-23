Через карантин водоканал у Кременчуці недоотримує мільйони гривень

Сегодня, 11:10 Просмотров: 959 Комментариев: 4

Нові затверджені тарифи не введені, а їх введення відтерміновано на «після карантину»

Через карантин комунальне підприємство «Кременчукводоканал» у Кременчуці недоотримує мільйони гривень. Про це заявив депутат міської ради Сергій Костромінов під час виступу із депутатським запитом.





Він заявив, що затверджені НКРЕКП нові тарифи водоканалу не введені в дію, а через карантин їх введення відтерміноване на невизначений термін.

– З лютого поточного року водоканал недоотримує 2 млн грн щомісяця, – заявив Сергій Костромінов.





Окрім цього, через зменшення оплати за спожиту воду усіма споживачами, відшкодування знаходиться на рівні 86,6%. Сума боргу, за словами С. Костромінова, теж вимірюється мільйонами й з кожним днем зростає. Аванс працівникам не виплатили.

Депутат попрохав фінансово підтримати підприємство та «рятувати» його.

Депутати підтримали запит Сергія Костромінова, а Віталій Малецький повідомив, що міськвиконком перераховує водоканалу гроші. Нещодавно перерахували 300 тис грн для виплат за кредитом. Планується виділення 500 тис грн на заміну ділянок водопроводу.