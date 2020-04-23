Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7170
Кременчук58
Хворі:
Україна6478
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна505
Кременчук7
Померло:
Україна187
Кременчук1
Кременчуг, Политика

Через карантин водоканал у Кременчуці недоотримує мільйони гривень

Сегодня, 11:10 Просмотров: 959 Комментариев: 4

 

Нові затверджені тарифи не введені, а їх введення відтерміновано на «після карантину»

Через карантин комунальне підприємство «Кременчукводоканал» у Кременчуці недоотримує мільйони гривень. Про це заявив депутат міської ради Сергій Костромінов під час виступу із депутатським запитом.  


Він заявив, що затверджені НКРЕКП нові тарифи водоканалу не введені в дію, а через карантин їх введення відтерміноване на невизначений термін.

 

– З лютого поточного року водоканал недоотримує 2 млн грн щомісяця, – заявив Сергій Костромінов.


Окрім цього, через зменшення оплати за спожиту воду усіма споживачами, відшкодування знаходиться на рівні 86,6%. Сума боргу, за словами С. Костромінова, теж вимірюється мільйонами й з кожним днем зростає. Аванс працівникам не виплатили.

Депутат попрохав фінансово підтримати підприємство та «рятувати» його.

 

Депутати підтримали запит Сергія Костромінова, а Віталій Малецький повідомив, що міськвиконком перераховує водоканалу гроші. Нещодавно перерахували 300 тис грн для виплат за кредитом. Планується виділення 500 тис грн на заміну ділянок водопроводу.

2
Автор: solod
Теги: Сергій Костромінов запит водоканал

Комментарии: 4

1 425
ankrem:
Сегодня, 11:22

А напор холодной воды водоканал в нагорную часть города не хочет дать ?

Не возможно пользоватся водой, ее практически нет, только кипяток. И вот загадка, питяток как надо шпарит.


12 1
142
barmaley:
Сегодня, 12:00

Ну не гниды? А?"водоканалнедоотримує мільйони"

АЛЕ удоты, простые смертные сидят на карантине без работы! без денег! натурой с вами расчитыватся?


13 0
33
Vikulsija:
Сегодня, 12:54

а що там з якістю води?
відповідає тарифам?


7 0
252
canek:
Сегодня, 14:10

С газеты млять переводите!!


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх