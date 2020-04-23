Через карантин водоканал у Кременчуці недоотримує мільйони гривень

Через карантин комунальне підприємство «Кременчукводоканал» у Кременчуці недоотримує мільйони гривень. Про це заявив депутат міської ради Сергій Костромінов під час виступу із депутатським запитом.
Він заявив, що затверджені НКРЕКП нові тарифи водоканалу не введені в дію, а через карантин їх введення відтерміноване на невизначений термін.
Окрім цього, через зменшення оплати за спожиту воду усіма споживачами, відшкодування знаходиться на рівні 86,6%. Сума боргу, за словами С. Костромінова, теж вимірюється мільйонами й з кожним днем зростає. Аванс працівникам не виплатили.
Депутат попрохав фінансово підтримати підприємство та «рятувати» його.
Депутати підтримали запит Сергія Костромінова, а Віталій Малецький повідомив, що міськвиконком перераховує водоканалу гроші. Нещодавно перерахували 300 тис грн для виплат за кредитом. Планується виділення 500 тис грн на заміну ділянок водопроводу.