Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7170
Кременчук58
Хворі:
Україна6478
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна505
Кременчук7
Померло:
Україна187
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила позначку в 7100

Сегодня, 11:01 Просмотров: 960

 

За добу зафіксовано 578 нових випадків

Сьогоднішній ранок «приніс» Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 353 випадки;
  • Волинська область — 188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 186 випадків;
  • Донецька область — 21 випадок;
  • Житомирська область — 304 випадки;
  • Закарпатська область — 230 випадків;
  • Запорізька область — 146 випадків;
  • Івано-Франківська область — 644 випадки;
  • Кіровоградська область — 258 випадків;
  • м. Київ — 1059 випадків;
  • Київська область — 451 випадок;
  • Львівська область — 282 випадки;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 99 випадків;
  • Одеська область — 161 випадок;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 396 випадків;
  • Сумська область — 89 випадків;
  • Тернопільська область — 499 випадків;
  • Харківська область — 101 випадок;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 61 випадок;
  • Чернівецька область — 1140 випадків;
  • Черкаська область — 220 випадків;
  • Чернігівська область — 17 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

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