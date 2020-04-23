Кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила позначку в 7100
Сегодня, 11:01
Просмотров: 960
За добу зафіксовано 578 нових випадків
Сьогоднішній ранок «приніс» Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 353 випадки;
- Волинська область — 188 випадків;
- Дніпропетровська область — 186 випадків;
- Донецька область — 21 випадок;
- Житомирська область — 304 випадки;
- Закарпатська область — 230 випадків;
- Запорізька область — 146 випадків;
- Івано-Франківська область — 644 випадки;
- Кіровоградська область — 258 випадків;
- м. Київ — 1059 випадків;
- Київська область — 451 випадок;
- Львівська область — 282 випадки;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 99 випадків;
- Одеська область — 161 випадок;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 396 випадків;
- Сумська область — 89 випадків;
- Тернопільська область — 499 випадків;
- Харківська область — 101 випадок;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 61 випадок;
- Чернівецька область — 1140 випадків;
- Черкаська область — 220 випадків;
- Чернігівська область — 17 випадків.