На Полтавщині пенсіонер зарізав чоловіка та сховав тіло у власній хаті

Дружині пенсіонер сказав мовчати, пригрозивши фізичною розправою
Програма «Свідок» розповіла про вбивство, яке сталося у Градизьку. Там зарізали 35-річного чоловіка.
П'яний Анатолій прийшов до сусідів нібито за тютюном. Коли господиня Валентина зайшла до хати, то побачила Анатолія на підлозі у калюжі крові. Над тілом схилився її чоловік, 65-річний Олександр з ножем.
За словами Валентини, чоловік змусив її все прибрати, помити підлогу. Вбитого чоловіка Олександр помістив у сусідню кімнату. Зниклого Анатолія шукали, проте Валентина мовчала про злочин. Жінка боялася фізичної розправи чоловіка.
Сусіди розповіли, що Олександр відсидів термін за вбивство. Повертатися в тюрму не хотів, тому вчинив самогубство. Нібито наковтався пігулок.
Через це відкрили кримінальне провадження. Але якщо доведуть, що підозрюваний вчинив самогубство, справу закриють.