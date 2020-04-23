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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині пенсіонер зарізав чоловіка та сховав тіло у власній хаті

Сегодня, 10:45 Просмотров: 1 402

Дружині пенсіонер сказав мовчати, пригрозивши фізичною розправою

Програма «Свідок» розповіла про вбивство, яке сталося у Градизьку. Там зарізали 35-річного чоловіка.


П'яний Анатолій прийшов до сусідів нібито за тютюном. Коли господиня Валентина зайшла до хати, то побачила Анатолія на підлозі у калюжі крові. Над тілом схилився її чоловік, 65-річний Олександр з ножем.


За словами Валентини, чоловік змусив її все прибрати, помити підлогу. Вбитого чоловіка Олександр помістив у сусідню кімнату. Зниклого Анатолія шукали, проте Валентина мовчала про злочин. Жінка боялася фізичної розправи чоловіка.


Сусіди розповіли, що Олександр відсидів термін за вбивство. Повертатися в тюрму не хотів, тому вчинив самогубство. Нібито наковтався пігулок.


Через це відкрили кримінальне провадження. Але якщо доведуть, що підозрюваний вчинив самогубство, справу закриють.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: Свідок НТН, youtube
Теги: вбивство зарезал

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