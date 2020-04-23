На Полтавщині пенсіонер зарізав чоловіка та сховав тіло у власній хаті

Сегодня, 10:45 Просмотров: 1 402

Програма «Свідок» розповіла про вбивство, яке сталося у Градизьку. Там зарізали 35-річного чоловіка.





П'яний Анатолій прийшов до сусідів нібито за тютюном. Коли господиня Валентина зайшла до хати, то побачила Анатолія на підлозі у калюжі крові. Над тілом схилився її чоловік, 65-річний Олександр з ножем.





За словами Валентини, чоловік змусив її все прибрати, помити підлогу. Вбитого чоловіка Олександр помістив у сусідню кімнату. Зниклого Анатолія шукали, проте Валентина мовчала про злочин. Жінка боялася фізичної розправи чоловіка.





Сусіди розповіли, що Олександр відсидів термін за вбивство. Повертатися в тюрму не хотів, тому вчинив самогубство. Нібито наковтався пігулок.





Через це відкрили кримінальне провадження. Але якщо доведуть, що підозрюваний вчинив самогубство, справу закриють.



