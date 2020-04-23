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«Чи маєте ви кота?», «Чи хрестили дітей?» – розпочалася сесія Кременчуцької міської ради

Сегодня, 10:36 Просмотров: 1 762

 
Депутати голосують у карантинному режимі – через персональні міні-пульти

23 квітня депутати Кременчуцької міської ради зібралися на сесію, яка проходить у карантинному режимі. Вони сидять у масках та через два стільця один від одного, дотримуючись соціальної дистанції.

 

Мер Віталій Малецький повідомив, що сесію хочуть провести у «два сети», між якими проведуть санітарну обробку залу.

 

Голосування відбувається за допомогою системи «Рада-Голос», яку, за словами міського голови Віталія Малецького, взяли в користування за 15 тис грн.

 

Кожному депутату видано персональний пульт з його прізвищем, на якому містяться кнопки «За», «Проти», «Утримався».  

 

 

 

Результати голосування виводяться на табло в залі.

 

 

 

Для тестування системи депутатам на голосування ставилися питання:

  • «Чи хрестили ви дітей?»
  • «Чи маєте ви кота?»
  • «Чи вірите ви в те, що карантин завершиться у травні?»


Система працює, депутати голосують. За перебігом трансляції ви можете слідкувати у трансляції, або читайте стрічку новин на нашому сайті.

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Автор: solod Фото: Артем Коваленко
Теги: голосування сесія

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