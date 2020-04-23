«Чи маєте ви кота?», «Чи хрестили дітей?» – розпочалася сесія Кременчуцької міської ради

Сегодня, 10:36 Просмотров: 1 762

Депутати голосують у карантинному режимі – через персональні міні-пульти

23 квітня депутати Кременчуцької міської ради зібралися на сесію, яка проходить у карантинному режимі. Вони сидять у масках та через два стільця один від одного, дотримуючись соціальної дистанції.

Мер Віталій Малецький повідомив, що сесію хочуть провести у «два сети», між якими проведуть санітарну обробку залу.

Голосування відбувається за допомогою системи «Рада-Голос», яку, за словами міського голови Віталія Малецького, взяли в користування за 15 тис грн.

Кожному депутату видано персональний пульт з його прізвищем, на якому містяться кнопки «За», «Проти», «Утримався».

Результати голосування виводяться на табло в залі.

Для тестування системи депутатам на голосування ставилися питання:

«Чи хрестили ви дітей?»

«Чи маєте ви кота?»

«Чи вірите ви в те, що карантин завершиться у травні?»





Система працює, депутати голосують. За перебігом трансляції ви можете слідкувати у трансляції, або читайте стрічку новин на нашому сайті.