За добу у Полтавській області зафіксували 45 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок вже 161 випадок
На ранок 23 квітня у Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 45. Наразі хворіє 146 людей. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Всього маємо 3 летальних випадки, всі в Кременчуці.
Ситуація в розрізі міст і районів:
- Кременчук – 58;
- Полтава – 27;
- Кременчуцький район – 22;
- Миргород – 12;
- Горішні Плавні – 11 (4 одужали);
- Зіньківський район – 8;
- Полтавський район – 4;
- Кобеляцький район – 3;
- Лубни – 3;
- Лубенський район – 2;
- Оржицький район – 2;
- Глобинський район – 2;
- Карлівський район – 2;
- Машівка – 1 (людина одужала);
- Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1.
Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.
Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.