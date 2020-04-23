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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу у Полтавській області зафіксували 45 нових хворих на коронавірус

Сегодня, 10:24 Просмотров: 2 183 Комментариев: 3

 

Станом на ранок вже 161 випадок

На ранок 23 квітня у Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 45. Наразі хворіє 146 людей. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Всього маємо 3 летальних випадки, всі в Кременчуці.


Ситуація в розрізі міст і районів:

  • Кременчук – 58;
  • Полтава – 27;
  • Кременчуцький район – 22;
  • Миргород – 12;
  • Горішні Плавні – 11 (4 одужали);
  • Зіньківський район – 8;
  • Полтавський район – 4;
  • Кобеляцький район – 3;
  • Лубни – 3;
  • Лубенський район – 2;
  • Оржицький район – 2;
  • Глобинський район – 2;
  • Карлівський район – 2;
  • Машівка – 1 (людина одужала);
  • Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1.

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.


Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин

Комментарии: 3

334
шиш:
Сегодня, 10:49

Обіцяно,шо у середу/яку тепер/ почне працювати лабораторія з  ПЛР  Які успіхи?Чому не пишуть


5 0
836
Angel737:
Сегодня, 11:12

Обіцяно,шо у середу/яку тепер/ почне працювати лабораторія з ПЛР Які успіхи? Чому не пишуть ?

 

Во первых.

Мер - Обманщик!!!

 

Во вторых.

Как сказал Губернатор Полтавской области, открытие лаборатории, по срокам - 1 - 2 - 3 Месяца.

* Сертификация, не так быстро и легко, как может показаться на первый взгляд!


4 0
3 231
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:38

Цитата: Angel737
Сертификация, не так быстро и легко, как может показаться на первый взгляд!

Ще й верифікацію треба буде пройти - брати по 2 аналіза і робити контрольні в Полтаві, вони повинні співпадати з нашими в межах допустимої похибки.


1 0

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