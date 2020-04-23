У дитячій лікарні разом зі своєю дитиною лежить жінка, хвора на COVID-19

Сегодня, 11:11 Просмотров: 3 257 Комментариев: 1

Пацієнтка з дитиною знаходяться у боксованій палаті з першого дня госпіталізації

У дитячій лікарні разом зі своєю дитиною лежить жінка, хвора на COVID-19. Про це стало відомо 23 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





У матері підтверджений діагноз «COVID-19», дитина не хворіє на коронавірусну інфекцію. Як проінформували в мерії Кременчука, обидві пацієнтки знаходяться в окремій боксованій палаті з першого дня ушпиталення, бо у матері були симптоми, схожі на коронавірусну хворобу, тому їх ізолювали.





Станом на ранок 23 квітня у нашому місті налічують 58 випадків захворювання на коронавірус серед кременчужан, 7 людей одужало, 1 чоловік помер.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» наразі лікується 35 пацієнтів, двоє з них у тяжкому стані. Із цих пацієнтів 21 особа хворіє на COVID-19.





Протягом останньої доби до лікарів з ГРВІ звернулося 36 дорослих та 13 дітей. На стаціонарі у лікарнях Кременчука з пневмонією перебуває 49 пацієнтів, у 4 - тяжкий перебіг хвороби.