Один експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
За минулу добу у Кременчуці виявили 10 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили 23 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
Із цих 10 випадків усім поставили діагноз «пневмонія»:
- 5 дорослих ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»;
- 3 дитини надійшло до дитячої лікарні;
- 2 людини лікуватимуться амбулаторно.
Протягом минулої доби:
- експрес-тестами перевірили 18 кременчужан, один тест показав позитивний результат (з початку карантину зробили 307 експрес-тестувань);
- зібрали 52 аналізи, які направлять на ПЛР-дослідження (загалом таким чином перевірили вже 375 людей, 225 результатів отримано, 150 ще очікуються).