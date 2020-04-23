Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7170
Кременчук58
Хворі:
Україна6478
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна505
Кременчук7
Померло:
Україна187
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

За минулу добу у Кременчуці виявили 10 підозр на коронавірусну інфекцію

Сегодня, 11:23 Просмотров: 1 949

Один експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19

За минулу добу у Кременчуці виявили 10 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили 23 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


Із цих 10 випадків усім поставили діагноз «пневмонія»:

  • 5 дорослих ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»;
  • 3 дитини надійшло до дитячої лікарні;
  • 2 людини лікуватимуться амбулаторно.


Протягом минулої доби:

  • експрес-тестами перевірили 18 кременчужан, один тест показав позитивний результат (з початку карантину зробили 307 експрес-тестувань); 
  • зібрали 52 аналізи, які направлять на ПЛР-дослідження (загалом таким чином перевірили вже 375 людей, 225 результатів отримано, 150 ще очікуються).
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус экспресс-тесты анализы лаборатория

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх