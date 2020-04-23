За минулу добу у Кременчуці виявили 10 підозр на коронавірусну інфекцію

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За минулу добу у Кременчуці виявили 10 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили 23 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.





Із цих 10 випадків усім поставили діагноз «пневмонія»:

5 дорослих ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»;

3 дитини надійшло до дитячої лікарні;

2 людини лікуватимуться амбулаторно.





Протягом минулої доби: