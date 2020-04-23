Зе-тисячу кременчуцьким пенсіонерам виплатять наприкінці квітня на картки або через пошту

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 584

Виплати по 1000 гривень пенсіонерам, чия пенсія нижча за 5000 гривень розпочнуть наприкінці квітня. Очікується, що гроші до отримувачів дійдуть вже до кінця цього тижня, повідомила Світлана Лиходій, начальник відділу обслуговування громадян Автозаводського району Кременчука та Кременчуцького району Головного управління ПФУ в Полтавській області.





Серед пенсіонерів ширяться чутки, що за тисячею «від Зеленського» доведеться йти до банку. Світлана Лиходій підкреслює: йти нікуди не потрібно. Залежно від того, у який спосіб пенсіонер отримує пенсію, гроші надійдуть або на банківську картку, або через «Укрпошту» - з доставкою додому.





- Якщо це виплата поштою, то це буде додаткова відомість. Якщо на банківську картку, то це буде зарахування двома сумами, - каже Світлана Лиходій.