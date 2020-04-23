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КГЖЕП «Автозаводське», рахунки якого під арештом, виділять гроші на погашення теплових боргів

Сегодня, 11:40 Просмотров: 404

КГЖЕП «Автозаводське», рахунки якого під арештом, виділять гроші на погашення теплових боргів

22 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення виділити комунальному госпрозрахунковому підприємству ЖЕП «Автозаводське» 739 тисяч гривень на погашення боргів за опалення нежитлових приміщень та покриття судових витрат. Це приміщення, які перебувають на балансі в КГЖЕП і не здані в оренду.


У Кременчуці заарештовані рахунки КГЖЕП «Автозаводське» через борги за опалення


За рішенням господарського суду «Автозаводське» має виплатити «Полтаваобленерго» борги. Через них, як повідомлялося раніше, виконавча служба заарештувала рахунки КГЖЕП. Сесія ухвалить зміни до Програми діяльності комунального підприємства, і на погашення боргів мають піти кошти, що планувалися на ремонт нежитлових приміщень. Міський голова Віталій Малецький під час виконкому назвав ці приміщення «неліквідом».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЖЕП "Автозаводське" борги Полтаваобленерго

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