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У Кременчуці заарештовані рахунки КГЖЕП «Автозаводське» через борги за опалення

Сегодня, 09:29 Просмотров: 1 435 Комментариев: 1

Це борги за теплопостачання нежитлових приміщень, які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське»

Рахунки комунального госпрозрахункового підприємства ЖЕП «Автозаводське» заарештовані через борги за тепло. Про це повідомив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик під час засідання депутатської земельної комісії. Борги єдиного ЖЕПу, який вже давно не здійснює утримання житла, але утримує на балансі нежитлові приміщення, які перебувають у комунальній власності, утворилися саме за опалення цих приміщень.

«Полтаваобленерго» стягує 739 тис грн через суд (в тому числі штрафні санкції та судові витрати): вже є відповідне рішення. Виконавча служба відкрила провадження і заарештувала рахунки підприємства.


Зараз на сесію міської ради, що відбудеться 23 квітня, винесений проєкт рішення про зміни до Програми. Для сплати боргу необхідно додатково 373 тис грн з бюджету. Цю суму планується «зняти» з коштів, призначених на капремонти в нежитлових приміщеннях. Також із цієї ж статті витрат «перекинуть» гроші в розмірі 200 тис грн на дезінфекцію дитячих майданчиків, під’їздів, ліфтових кабін.


Крім того, з бюджету відшкодовуються  послуги з управління будинком для нежитлових приміщень. Депутати на комісії зазначали, що краще здати приміщення за 1 грн в оренду, ніж нести витрати з бюджету на їх утримання.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: борги ЖЕП "Автозаводське"

Комментарии: 1

1 131
s2e7r8g:
Сегодня, 12:27

Депутати на комісії зазначали, що краще здати приміщення за 1 грн в оренду, ніж нести витрати з бюджету на їх утримання...

Старая схема: довести до банкротства, а потом отдать за копейки, но своим. Могли бы уже что-то новенькое придумать.


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