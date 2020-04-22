Коронавирус не создавали в лабораториях, – заявление ВООЗ. А вы как думаете?

Сегодня, 09:03 Просмотров: 3 476 Комментариев: 11

Его принесли летучие мыши, а не ФСБ и ЦРУ

Новый коронавирус SARS-CoV-2 не создавали в секретных лабораториях, им не манипулировали ученые, есть веские основания считать, что он возник в конце 2019 года у китайских летучих мышей. Заявление такого смысла ВООЗ сделала 21 апреля, сообщает Радио Свобода.





– Всі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження, – заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВООЗ Фадела Чаиб.





ВООЗ указывает на то, что пока непонятно, каким образом вирус попал от животного к человеку, вероятно, существовало промежуточное звено-транспортер.



По рабочей версии, первичное инфицирование человека могло произойти на одном из «мокрых рынков» в Ухане (Китай). На этих рынках торгуют птицей, мясом домашних животных, овощами, фруктами – а также мясом диких животных: лисиц, крокодилов, саламандр, змей, летучих мышей и дикобразов. Один из предполагаемых путей заражения – во время разделки тушки кровь инфицированного дикого животного могла смешаться с кровью мясника (если у него были ранки или порезы на руках).





Усталый продавец спит на клетках с птицей на рынке в Нанкине (фотогалерея Радио Свобода)





А вот мертвый и очень дорогой крокодил на рынке в Гуанчжоу. Его купят и съедят (фотогалерея Радио Свобода)





В то же время у украинцев достаточно популярна версия, что новый коронавирус произвели в секретных лабораториях Уханя, а потом из лабораторий произошла «утечка» и началась эпидемия, переросшая в пандемию.



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