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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Коронавирус не создавали в лабораториях, – заявление ВООЗ. А вы как думаете?

Сегодня, 09:03 Просмотров: 3 476 Комментариев: 11

 

Его принесли летучие мыши, а не ФСБ и ЦРУ

Новый коронавирус SARS-CoV-2 не создавали в секретных лабораториях, им не манипулировали ученые, есть веские основания считать, что он возник в конце 2019 года у китайских летучих мышей. Заявление такого смысла ВООЗ сделала 21 апреля, сообщает Радио Свобода.


– Всі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження, – заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВООЗ Фадела Чаиб.


ВООЗ указывает на то, что пока непонятно, каким образом вирус попал от животного к человеку, вероятно, существовало промежуточное звено-транспортер.


По рабочей версии, первичное инфицирование человека могло произойти на одном из «мокрых рынков» в Ухане (Китай). На этих рынках торгуют птицей, мясом домашних животных, овощами, фруктами – а также мясом диких животных: лисиц, крокодилов, саламандр, змей, летучих мышей и дикобразов. Один из предполагаемых путей заражения – во время разделки тушки кровь инфицированного дикого животного могла смешаться с кровью мясника (если у него были ранки или порезы на руках).


 

Усталый продавец спит на клетках с птицей на рынке в Нанкине (фотогалерея Радио Свобода)


 

А вот мертвый и очень дорогой крокодил на рынке в Гуанчжоу. Его купят и съедят (фотогалерея Радио Свобода)


В то же время у украинцев достаточно популярна версия, что новый коронавирус произвели в секретных лабораториях Уханя, а потом из лабораторий произошла «утечка» и началась эпидемия, переросшая в пандемию.


«ТелеграфЪ» предлагает читателям принять участие в опросе на сайте:


7
Автор: Лариса Артеменко Источник фото: фотогалерея Радио Свобода
Теги: коронавирус карантин китайская экономика пандемия эпидемия мясо секретные лаборатории ФСБ ЦРУ

Откуда взялся коронавирус, как вы думаете?

Комментарии: 11

3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:56

  Его принесли летучие мыши   

Ну правильно, ті які втекли з лабораторії Уханя. Хтось вірить у випадковість поширення cov19 саме з Уханю в якому знаходиться  інститут віросулогії Академії наук КНР ?


19 8
12
motya:
Сегодня, 10:09

слабенькие у вас версии.бедно фантазия работает..


18 4
51
ЯмЩик:
Сегодня, 10:13

опять карлика проделки ПТН ПНХ ХЛО


5 15
100
Чувааак:
Сегодня, 10:15

Це як гадати від 0 до 10 які емоції виражає автор цієї новини в ТЪ під час статевого акту.

Питати про думку потрібно у фахівця (в моєму прикладі - в учасника акту), при чому у надвузькопрофільного, який досліджував цей вірус. Все інше - на рівні балачок на лавці, які не заслуговують на увагу


13 5
1 220
inattentive:
Сегодня, 10:16

Думаю этот вирус уже давненько ходит по миру, только свою "силу мутации" набрал недавно.


11 6
867
jondin:
Сегодня, 10:33

первичные эксперементы проводят на ком.  скорей всего выкинули на мусор биоматереал, собака сожрала, а потом сожрали собаку. но то с какой он скоростью цепляется и распростроняется говорит о целенаправеленом его создании. темболие их там ярд пенсы им совсем не нужны. еще один момент у Китая много территориальных вопросов  Тибет, Тайвань,Гонконг.


4 7
44
Dmytro8:
Сегодня, 10:46

Толку гадать, всё равно правду не узнаем)


18 2
262
Чopний Kiт:
Сегодня, 11:38

— Да, странно, что вирус появился именно в Ухани, где работает лаборатория, которая долгие годы славилась искусственным созданием именно коронавирусов, а также проблемами с безопасностью. Но это вполне может быть случайным совпадением.

— Да, странно, что Китай устроил мировую тревогу и страшный карантин, увидев всего лишь 27 больных пневмонией на весь 12-миллионный город. Но может, у них просто такое чуткое здравоохранение?

— Да, удивительно, что Китай так долго врал, что вирус появился именно на рынке от летучих мышей, хотя мышей там никогда не продавалось, и это все знали, как потом выяснилось. Странно, что в Китае мгновенно исчезали те медики и журналисты, которые пытались раскопать что-то об эпидемии.

— Да, очень странно, что вирус собрал куски кода с разных концов глобуса от разных зверей и, решив не устраивать эпидемий среди этих зверей, сразу появился у городского человека. Но это тоже может быть совпадением. Кроме того, вирус мог возникнуть сам собой в природе, просто в той природе, которая присутствовала в лаборатории в виде экспонатов и животных. А потом как-нибудь на рыбный рынок.

— Да, странно, что вирус больше всего похож на другой вирус, который никто прежде не видел ни в природе, ни в лабораториях, кроме той же самой Уханьской лаборатории, как она и сообщила уже задним числом.


15 8
3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 13:14

Цитата: Чopний Kiт
работает лаборатория, которая долгие годы славилась искусственным созданием именно коронавирусов, а также проблемами с безопасностью. Но это вполне может быть случайным совпадением.
 

Ну конечно, случайное совпадение и никак иначе laughing


3 1
2 503
ИМХО:
Сегодня, 15:53

Извините автор, но ни один вопрос не задан толково. Как можно ответить, если необходимо выбрать и скомпилировать из нескольких пунктов?! С таким успехом можно было отдельным пунктом выделить: "занесён инопланетянами"! Я уже не говорю о полномочиях перечисленных спецслужб, деятельность которых ограничена их возможностями! Как можно сравнивать " службу безопасности" с "разведывательным управлением". По мимо них, в каждой из стран имеется до десяти спецслужб, которым это действительно под силу. Кому интересна эта тема, ищите в интернете. 

Если коротко, нет - вирус не естественного* происхождения!

Кто то ещё сомневается, что для уровня нынешней микробиологии (в т.ч. вирусологии) за столь длительный срок (пол года в таком случае - целая вечность!) сложно установить цепочку происхождения?!

____

Я с уважением отношусь к автору, но она ответили на свой вопрос в статье. Далее по тексту:

Всі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження, – заявила на  брифинге в Женеве пресс-секретарь ВООЗ Фадела Чаиб. ВООЗ указывает на то, что пока непонятно, каким образом вирус попал от животного к человеку...

0 0
262
Чopний Kiт:
Сегодня, 16:25

Цитата: ИМХО
Я с уважением отношусь к автору, но она ответили на свой вопрос в статье. Далее по тексту:

Тут на Хабре человек интересную статью написал:

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Лонгрид, да и местами перегружено наукой, но очень интересно, да и дает ответы на некоторые вопросы (хоть и порождает кучу новых). При этом написано без всякой оголтелой конспирологии четко и по сути


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