Чи мають батьки кременчуцьких дошкільнят щоранку звітувати про стан здоров'я дітей

Сегодня, 08:18 Просмотров: 2 067 Комментариев: 1

В одному з дитячих садочків міста з 21 квітня стартувало таке нововведення, проте департамент освіти Кременчука не давав такого розпорядження на загальноміському рівні

«Телеграфу» з власних джерел стало відомо, що в одному з дитячих садків міста батьків зобов'язали кожного ранку до 9.00 звітувати вихователям про стан здоров'я своїх дітей, зокрема, про температуру дошкільнят. Таке нововведення стартувало у даному навчальному закладі 21 квітня.





Автор публікації звернувся до директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, аби з'ясувати, чи стосується це усіх дитячих садочків міста і, якщо так, з яких причин саме зараз було вирішено вдатися до таких методів моніторингу.





Проте Геннадій Москалик відповів, що подібного розпорядження департамент освіти завідувачкам кременчуцьких дитсадків не давав.





Також він зазначив, що у випадку, якщо захворіють діти або працівники галузі освіти, то таку інформацію необхідно надавати до обласного департаменту освіти, але ці дані департамент освіти Кременчука може отримати й від медиків через органи охорони здоров'я, тому батьків на загальноміському рівні не залучатимуть.





Тож робимо висновок, що подібне рішення про моніторинг стану кременчуцьких дошкільнят було прийняте у конкретному дитячому садочку.