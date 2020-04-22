Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6592
Кременчук55
Хворі:
Україна5994
Кременчук47
Вилікувалось:
Україна424
Кременчук7
Померло:
Україна174
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Образование

Чи мають батьки кременчуцьких дошкільнят щоранку звітувати про стан здоров'я дітей

Сегодня, 08:18 Просмотров: 2 067 Комментариев: 1

В одному з дитячих садочків міста з 21 квітня стартувало таке нововведення, проте департамент освіти Кременчука не давав такого розпорядження на загальноміському рівні

«Телеграфу» з власних джерел стало відомо, що в одному з дитячих садків міста батьків зобов'язали кожного ранку до 9.00 звітувати вихователям про стан здоров'я своїх дітей, зокрема, про температуру дошкільнят. Таке нововведення стартувало у даному навчальному закладі 21 квітня.


Автор публікації звернувся до директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, аби з'ясувати, чи стосується це усіх дитячих садочків міста і, якщо так, з яких причин саме зараз було вирішено вдатися до таких методів моніторингу.


Проте Геннадій Москалик відповів, що подібного розпорядження департамент освіти завідувачкам кременчуцьких дитсадків не давав.


Також він зазначив, що у випадку, якщо захворіють діти або працівники галузі освіти, то таку інформацію необхідно надавати до обласного департаменту освіти, але ці дані департамент освіти Кременчука може отримати й від медиків через органи охорони здоров'я, тому батьків на загальноміському рівні не залучатимуть.


Тож робимо висновок, що подібне рішення про моніторинг стану кременчуцьких дошкільнят було прийняте у конкретному дитячому садочку.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: детский сад заболеваемость дети

Комментарии: 1

3 683
Oleg Olimp:
Сегодня, 10:09

Заведующая детского сада N 57, дала команду воспитателям, провести опрос родителей на факт заболевания короновирусом в семье, а теперь внимание: опрос проводят в группах вайбера..smiley


2 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх