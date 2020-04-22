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«У нас эпидемия! Руки где мыть?» - кременчужан оставили на трое суток без воды

Сегодня, 07:44 Просмотров: 6 239 Комментариев: 5

Воду в доме на улице Приходько, 25 аварийная бригада компании «Місто для людей. Кременчук» перекрыла как раз на Пасху в связи с порывом трубопровода

В конце рабочего дня 21 апреля в редакцию обратилась кременчужанка Анастасия, жительница дома на улице Приходько, 25. Она сообщила, что в доме прорвало трубу, ее перекрыли 19 числа – как раз на Пасху, и жильцы уже три дня сидят без воды. Обращались во все инстанции, куда только можно. Но и в послепраздничный день трубу так и не поменяли и воду не подали. Дом обслуживает управляющая компания «Місто для людей. Кременчук» - именно туда первоначально и подали заявку жильцы.


 


«Подскажите, куда еще можно обратиться? Напомню, у нас – карантин! У нас – эпидемия! Руки где мыть? Я уже не говорю о большем…» - эмоционально пишет Анастасия.



Мы обратились с вопросами к директору управляющей компании «Місто для людей. Кременчук» Сергею Зинченко. Почему  дом оставили на три дня без воды? И разве это не аварийная заявка? (Аварийные заявки выполняются в течение суток.)


Управитель озвучил свою версию событий: были праздники, на это время водоснабжение перекрыли из-за порыва. Сантехники готовы были приступить к работам с утра 21 апреля, но не получили на то время доступ в одну из квартир, где нужно срывать полы и менять трубу. (Дом старый, это двухэтажная сталинка, и коммуникации проходят прямо под полом.) Когда доступ в квартиру был предоставлен (около 14.00), бригады были распределены, рассказал Сергей Зинченко.


- Это критическая заявка, но не аварийная. Аварийная заявка была на выходных, и аварийная бригада ее локализировала путем перекрытия водоснабжения на дом. Порыв был под полами, подвала в доме нет, и все коммуникации проходят в квартирах у жильцов под полами. Это старый жилой фонд, там часто возникают проблемы с коммуникациями, - комментирует Сергей Зинченко.


Он заверил, что с сегодняшнего утра (22 апреля) бригада МДЛ приступит к выполнению заявки, и водоснабжение возобновят.  

Дополнено

Как сообщили около 10.00 утра жильцы дома, управляющая компания МДЛ приступила к ремонту водопроводных сетей. Однако пока непонятно, кто будет восстанавливать сорванные полы в квартире на первом этаже. 


3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Місто для людей вода жалоба

Комментарии: 5

867
jondin:
Сегодня, 07:58

не плохо помогает обращение на правительственную линию. но нужно ежедневно и по схеме мдл-городская гарячая линия-правительственная. каждое звонок єто новое обращение на которое должні дать ответ. просто я бі уже за єтот период на долбил обращений по 8 в каждую службу.


7 2
241
Slav:
Сегодня, 08:51

все коммуникации времён Союза, а на замену денег нет...делись куда-то...«Денег нет, но вы держитесь» — краткое выражение, производное от фразы, произнесённой в мае 2016 года председателем правительства России Дмитрием Медведевым во время визита в Крым в ответ на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии[1]. — Википедия

 


7 1
41
Олег Чуба:
Сегодня, 12:15

Сейчас есть много служб на поставку воды на дом, это раз, а два, лучше пускай перекроют воду, чем потом весь подвал бы затопило. Главное что уже все исправили.


1 8
126
sergey.kovalenko:
Сегодня, 12:20

Ну да ну да, а что надо было делать, если прорвало? Не перекрыли бы - затопило бы всех!


2 7
107
Grinenko:
Сегодня, 12:33

Все подчинят в ближайшее время. К таким ситуациям никогда не подготовишся.


1 6

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