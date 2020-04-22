«У нас эпидемия! Руки где мыть?» - кременчужан оставили на трое суток без воды

Сегодня, 07:44 Просмотров: 6 239 Комментариев: 5

Воду в доме на улице Приходько, 25 аварийная бригада компании «Місто для людей. Кременчук» перекрыла как раз на Пасху в связи с порывом трубопровода

В конце рабочего дня 21 апреля в редакцию обратилась кременчужанка Анастасия, жительница дома на улице Приходько, 25. Она сообщила, что в доме прорвало трубу, ее перекрыли 19 числа – как раз на Пасху, и жильцы уже три дня сидят без воды. Обращались во все инстанции, куда только можно. Но и в послепраздничный день трубу так и не поменяли и воду не подали. Дом обслуживает управляющая компания «Місто для людей. Кременчук» - именно туда первоначально и подали заявку жильцы.









«Подскажите, куда еще можно обратиться? Напомню, у нас – карантин! У нас – эпидемия! Руки где мыть? Я уже не говорю о большем…» - эмоционально пишет Анастасия.







Мы обратились с вопросами к директору управляющей компании «Місто для людей. Кременчук» Сергею Зинченко. Почему дом оставили на три дня без воды? И разве это не аварийная заявка? (Аварийные заявки выполняются в течение суток.)





Управитель озвучил свою версию событий: были праздники, на это время водоснабжение перекрыли из-за порыва. Сантехники готовы были приступить к работам с утра 21 апреля, но не получили на то время доступ в одну из квартир, где нужно срывать полы и менять трубу. (Дом старый, это двухэтажная сталинка, и коммуникации проходят прямо под полом.) Когда доступ в квартиру был предоставлен (около 14.00), бригады были распределены, рассказал Сергей Зинченко.





- Это критическая заявка, но не аварийная. Аварийная заявка была на выходных, и аварийная бригада ее локализировала путем перекрытия водоснабжения на дом. Порыв был под полами, подвала в доме нет, и все коммуникации проходят в квартирах у жильцов под полами. Это старый жилой фонд, там часто возникают проблемы с коммуникациями, - комментирует Сергей Зинченко.





Он заверил, что с сегодняшнего утра (22 апреля) бригада МДЛ приступит к выполнению заявки, и водоснабжение возобновят.

Дополнено

Как сообщили около 10.00 утра жильцы дома, управляющая компания МДЛ приступила к ремонту водопроводных сетей. Однако пока непонятно, кто будет восстанавливать сорванные полы в квартире на первом этаже.



