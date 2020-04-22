Бійки хокеїстів «Кременчука» увійшли в добірку жорстких та масових бійок УХЛ

Сегодня, 07:07 Просмотров: 944

Коли хокеїсти на льоду не можуть розв'язати проблему мирно - в справу вступають кулаки. І саме бійки по праву можна вважати найяскравішими моментами, які виникають на льоду під час поєдинку. Неймовірне напруження емоцій, запал і бажання виграти за будь-яку ціну в одну мить спалахують між командами і зупинити бійню можуть тільки арбітри. Однак, навіть у лайнсменам не завжди вдається стримати запал хокеїстів.





Пресслужба Української хокейної ліги підготувала добірку найяскравіших, найжорстокіших і найвидовищних бійок минулих сезонів - від масових баталій, в яких брали участь практично всі гравці обох команд, до особистих єдиноборств, в яких найсильніший визначився тільки після серії потужних ударів.



