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Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Бійки хокеїстів «Кременчука» увійшли в добірку жорстких та масових бійок УХЛ

Сегодня, 07:07 Просмотров: 944

  

Дивіться добірку кращих бійок минулих сезонів УХЛ

Коли хокеїсти на льоду не можуть розв'язати проблему мирно - в справу вступають кулаки. І саме бійки по праву можна вважати найяскравішими моментами, які виникають на льоду під час поєдинку. Неймовірне напруження емоцій, запал і бажання виграти за будь-яку ціну в одну мить спалахують між командами і зупинити бійню можуть тільки арбітри. Однак, навіть у лайнсменам не завжди вдається стримати запал хокеїстів.


Пресслужба Української хокейної ліги підготувала добірку найяскравіших, найжорстокіших і найвидовищних бійок минулих сезонів - від масових баталій, в яких брали участь практично всі гравці обох команд, до особистих єдиноборств, в яких найсильніший визначився тільки після серії потужних ударів.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: УХЛ
Теги: хокей ХК Кременчук

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