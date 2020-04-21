Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6125
Кременчук55
Хворі:
Україна5597
Кременчук47
Вилікувалось:
Україна367
Кременчук7
Померло:
Україна161
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Плюс 7 випадків коронавірусу зафіксовано у Кременчуці

Вчера, 21:09 Просмотров: 4 006 Комментариев: 4

 

Загалом у нашому місті 55 випадків

Сьогодні у Кременчуці маємо ще 7 зареєстрованих випадків COVID-19. Про це повідомив мер Віталій Малецький. За його словами, в більшості, це пацієнти та медичні працівники центральної районної (не міської) лікарні, які є мешканцями нашого міста. Наразі епідеміологи та сімейні лікарі вивчають коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.


- Якщо хтось із кременчужан протягом останніх двох тижнів контактував з медиками або пацієнтами центральної районної лікарні і не був обстежений на коронавірус, прохання звернутися на гарячу лінію 1563. Наші сімейні лікарі зв‘яжуться з вами і допоможуть організувати обстеження. У зв‘язку з новими випадками COVID-19 в місті введено нові карантинні зони. Щоденно обробляються житлові будинки, місця громадського користування, зупинки, двори та дороги. Прошу всіх неухильно дотримуватися умов карантину та правил особистої гігієни. - написав міський голова на своїй сторінці в фейсбук.


2
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус

Комментарии: 4

260
Чopний Kiт:
Вчера, 21:38

Несемось


4 2
2 502
ИМХО:
Вчера, 21:54

Цитата: Чopний Kiт

Несемось

І це тільки те, що відомо!


15 1
134
vortex:
Вчера, 23:01

Думаю, если взять и проверить любую больницу (поголовно всех), в том числе и у нас, то будет большой сюрпризsmile Впрочем, это может быть не только больница. Полицейчкий участок или супермаркет тоже может оказаться короновирусным по самые помидоры


4 0
259
stronzo:
Вчера, 23:09

Цитата: ИМХО
Цитата: Чopний Kiт

Несемось

І це тільки те, що відомо!

Так, це тільки ті, кому зробили тест за підозрою. Але не драматизуйте, а одразу налаштовуйтесь хоча б на 10+ тисяч позитивних. Це станеться в будь-якому випадку, хоча, можливо, ми про це і не дізнаємось. Але заламувати руки при 55 на 220 000 місто - це вибачте мені...

п.с. Ось прямо зараз вирішив глянути офіційні дані. Можливо, ви здивуєтесь, але у 2018 році у нас в країні загинуло 919 від бактеріальної пневмо, 23 від вірусної пневмо і 5095 від пневмо з невиявленим збудником. Загалом: 6037. 

Як ми перенесли ці, безумовно значні, втрати та трагедії людей? Та ніяк. Ніхто навіть не придав цьому уваги. 

Тож, зберігайте здоровий глузд, користуйтеся захистом і не лазьте брудними руками до рота/носа. 


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