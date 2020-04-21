Плюс 7 випадків коронавірусу зафіксовано у Кременчуці

Вчера, 21:09 Просмотров: 4 006 Комментариев: 4

Сьогодні у Кременчуці маємо ще 7 зареєстрованих випадків COVID-19. Про це повідомив мер Віталій Малецький. За його словами, в більшості, це пацієнти та медичні працівники центральної районної (не міської) лікарні, які є мешканцями нашого міста. Наразі епідеміологи та сімейні лікарі вивчають коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.





- Якщо хтось із кременчужан протягом останніх двох тижнів контактував з медиками або пацієнтами центральної районної лікарні і не був обстежений на коронавірус, прохання звернутися на гарячу лінію 1563. Наші сімейні лікарі зв‘яжуться з вами і допоможуть організувати обстеження. У зв‘язку з новими випадками COVID-19 в місті введено нові карантинні зони. Щоденно обробляються житлові будинки, місця громадського користування, зупинки, двори та дороги. Прошу всіх неухильно дотримуватися умов карантину та правил особистої гігієни. - написав міський голова на своїй сторінці в фейсбук.



