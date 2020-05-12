Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна16023
Кременчук89
Хворі:
Україна12225
Кременчук33
Вилікувалось:
Україна3373
Кременчук54
Померло:
Україна425
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Двоє пацієнток у Кременчуці перебувають на штучній вентиляції легень

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 1 762 Коментарів: 1

 

Кременчужан закликають одразу звертатися до лікарів

У Кременчуці двоє пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.


- В інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька» станом на ранок 12 травня перебуває 22 пацієнтів. Двоє пацієнтів у важкому стані. На жаль, одна пацієнтка у край важкому стані, її вночі перевели на апарат штучної вентиляції легень. Це та пацієнтка по якій доповідав, що була незначна, але позитивна динаміка. Протікання хвороби, викликане covid-19 непередбачуване, — зауважив Максим Середа.


Ще одна пацієнтка знаходиться у важкому стані на штучній вентиляції легень у Першій міській лікарні. Одна з пацієнток - медпрацівник, мешканка Глобинського району, тривалий час перебуває.


За словами Максима Середи, вчора до інфекційного відділення госпіталізували мешканця Глобинського району, стан - середнього ступеню важкості. Чоловік, який потрапив до лікарні, не є родичем жінки з важким станом, яка з Глобинського району.


У дитячій лікарні загалом 4 дітей з діагнозом пневмонія.


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа нагадує про «золоту» добу, яка рятує життя.


- Люди звертаються через день-два після погіршення стану, але ця доба для нас «золота», щоб розпочати інтенсивне лікування. Закликаю при погіршенні стану звертатися до лікарів. Коли відчуваєте збільшення пітливості, ломоту в суглобах, температуру більше 38 градусів - обов'язково звертайтеся до лікарів, - звернувся Максим Середа.


Кременчужан та мешканців Кременчуцького району дуже прохають не гаяти часу та звертатися до лікарів, адже своєчасне звернення допоможе медикам та врятує вам життя.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус пневмонія

Коментарі: 1

93
DioGen:
Сьогодні, 12:15

За словами Максима Середи, вчора до інфекційного відділення госпіталізували мешканця Глобинського району,

Интересная логика. Пригородной транспорт не ходит, как выразился наш Ляшко "если его пустить, на карантине можно ставить крест". Я, молодой, здоровый, не могу добраться до своего кусочка земли на фазенде, и капашится там в тишине и одиночестве. Но при этом один фиг со всех районных сел в центр будут свозить больных (ну это понятно, там нету нужного оборудования). И какая разница? Поеду я там заражусь, или через неделю в маркете через 10 заразившегося?

 


2 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх