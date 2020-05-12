Двоє пацієнток у Кременчуці перебувають на штучній вентиляції легень

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 1 762 Коментарів: 1

У Кременчуці двоє пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.





- В інфекційному відділені лікарні «Кременчуцька» станом на ранок 12 травня перебуває 22 пацієнтів. Двоє пацієнтів у важкому стані. На жаль, одна пацієнтка у край важкому стані, її вночі перевели на апарат штучної вентиляції легень. Це та пацієнтка по якій доповідав, що була незначна, але позитивна динаміка. Протікання хвороби, викликане covid-19 непередбачуване, — зауважив Максим Середа.





Ще одна пацієнтка знаходиться у важкому стані на штучній вентиляції легень у Першій міській лікарні. Одна з пацієнток - медпрацівник, мешканка Глобинського району, тривалий час перебуває.





За словами Максима Середи, вчора до інфекційного відділення госпіталізували мешканця Глобинського району, стан - середнього ступеню важкості. Чоловік, який потрапив до лікарні, не є родичем жінки з важким станом, яка з Глобинського району.





У дитячій лікарні загалом 4 дітей з діагнозом пневмонія.





Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа нагадує про «золоту» добу, яка рятує життя.





- Люди звертаються через день-два після погіршення стану, але ця доба для нас «золота», щоб розпочати інтенсивне лікування. Закликаю при погіршенні стану звертатися до лікарів. Коли відчуваєте збільшення пітливості, ломоту в суглобах, температуру більше 38 градусів - обов'язково звертайтеся до лікарів, - звернувся Максим Середа.





Кременчужан та мешканців Кременчуцького району дуже прохають не гаяти часу та звертатися до лікарів, адже своєчасне звернення допоможе медикам та врятує вам життя.