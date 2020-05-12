Двоє пацієнток у Кременчуці перебувають на штучній вентиляції легень

У Кременчуці двоє пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.
Ще одна пацієнтка знаходиться у важкому стані на штучній вентиляції легень у Першій міській лікарні. Одна з пацієнток - медпрацівник, мешканка Глобинського району, тривалий час перебуває.
За словами Максима Середи, вчора до інфекційного відділення госпіталізували мешканця Глобинського району, стан - середнього ступеню важкості. Чоловік, який потрапив до лікарні, не є родичем жінки з важким станом, яка з Глобинського району.
У дитячій лікарні загалом 4 дітей з діагнозом пневмонія.
Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа нагадує про «золоту» добу, яка рятує життя.
- Люди звертаються через день-два після погіршення стану, але ця доба для нас «золота», щоб розпочати інтенсивне лікування. Закликаю при погіршенні стану звертатися до лікарів. Коли відчуваєте збільшення пітливості, ломоту в суглобах, температуру більше 38 градусів - обов'язково звертайтеся до лікарів, - звернувся Максим Середа.
Кременчужан та мешканців Кременчуцького району дуже прохають не гаяти часу та звертатися до лікарів, адже своєчасне звернення допоможе медикам та врятує вам життя.