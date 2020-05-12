За добу на Полтавщині у однієї людини виявили коронавірус

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Зараз на коронавірусну інфекцію в області хворіє 128 людей, одужали вже 112 осіб

З початку карантину на Полтавщині зафіксували 248 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





У яких містах і районах зафіксовані випадки:

Кременчук – 89;

Полтава – 40;

Кременчуцький район – 33;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 13;

Кобеляцький район – 12;

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубни – 4 (новий випадок – 1);

Чутівський і Глобинський райони – по 4;

Лубенський і Козельщинський райони – по 3;

Пирятинський та Оржицький райони – по 2;

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.





Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 128 людей. Одужали вже 112 жителів області.