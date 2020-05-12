За добу на Полтавщині у однієї людини виявили коронавірус

Зараз на коронавірусну інфекцію в області хворіє 128 людей, одужали вже 112 осіб
З початку карантину на Полтавщині зафіксували 248 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 89;
- Полтава – 40;
- Кременчуцький район – 33;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 13;
- Кобеляцький район – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубни – 4 (новий випадок – 1);
- Чутівський і Глобинський райони – по 4;
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 128 людей. Одужали вже 112 жителів області.