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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині у однієї людини виявили коронавірус

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 148

 

Зараз на коронавірусну інфекцію в області хворіє 128 людей, одужали вже 112 осіб

З початку карантину на Полтавщині зафіксували 248 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, новий за останню добу – 1. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 89;
  • Полтава – 40;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 13;
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубни – 4 (новий випадок – 1);
  • Чутівський і Глобинський райони – по 4;
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.


Зараз на коронавірусну інфекцію хворіє 128 людей. Одужали вже 112 жителів області.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус Полтавщина статистика

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