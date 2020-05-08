Кременчужани із травня платитимуть за гарячу воду за завищеними тарифами

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Дія Постанови КМУ про коригування нарахувань у платіжках за тепло і гарячу воду розповсюджується лише на опалювальний сезон

За 7 днів квітня кременчужанам востаннє відкоригували суми в платіжках за опалення і гарячу воду. При цьому КП «Теплоенерго» виставило відкориговані суми за обидві послуги; ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - лише за одну послугу, квітневий перерахунок буде відображений у платіжках за травень, які споживачі отримають вже в червні.



При цьому керівники обох підприємств зазначають, що наступні платіжки будуть за повним тарифом (не залежно від зміни ціни на газ), оскільки дія Постанови Кабміну про коригування (№1082 від 24.12.19) розповсюджується лише на опалювальний сезон. Зокрема, п. 50 Постанови передбачає, що розмір нарахувань змінюється «у разі зміни для виконавця протягом опалювального сезону ціни природного газу».



Постанова КМУ щодо зміни сум у платіжках без зміни тарифів ухвалювалася в зв'язку з тим, що ціна на газ знижувалася. Натомість постачальники тепла не могли застосувати знижені тарифи — для цього потрібні були угоди зі споживачами, а на їх укладання давався термін до 1 травня 2020 року. Для цього співвласники багатоквартирних будинків мали спочатку скликати збори обрати модель договірних відносин з виконавцем послуг. Для споживачів, які до цього строку не визначаться, із 1 травня за замовчуванням мали запрацювати індивідуальні договори.













Тобто по завершенні опалювального сезону необхідність у застосуванні урядової постанови про зміну нарахувань у платіжках відпала б сама собою. І в дію мали втупити нові (знижені слідом за ціною на газ) тарифи.





До речі, знижені тарифи для «Теплоенерго» (на 7,7% на тепло і на 4,4% на гарячу воду) виконком ухвалив у жовтні.





Нещодавно були знижені тарифи для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - уже вдруге, перше зниження відбулося в січні, але так і не дійшло до платіжок кременчужан.











Проте із 1 травня ці тарифи застосовані не будуть. Річ у тім, що через епідемію коронавірусу уряд подовжив термін для укладання нових договорів. Тепер усі нововведення запрацюють через 5 місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню хвороби. Коли закінчиться карантин — невідомо, отже, нові тарифи відкладаються на невизначений термін. А відтак, починаючи з травня і все літо кременчужани платитимуть за гарячу воду за «старими» завищеними тарифами.





для КП «Теплоенерго» діючі тарифи 113,02 грн за 1 куб м гарячої води з рушникосушаркою та 105,41 — без рушникосушарки (проти не введених у дію 108,09* грн за куб м);

— без рушникосушарки (проти не введених у дію 108,09* грн за куб м); для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» діючі тарифи 127,58 грн за 1 куб м з рушникосушаркою та 107,02 грн — без рушникосушарки (проти не введених у дію 89,38* грн за куб м).







*За новим законодавством тариф на гарячу воду єдиний (з рушникосушаркою чи без неї).





- Знову виникає питання про укладення нових договорів. Так, термін їх укладення переноситься. Але ціна за послуги за новими договорами буде зовсім іншою. Нехай люди укладають нові угоди і платять за зниженими цінами, - коментує Віталій Одношевний, директор КП «Теплоенерго».





Питання в тому, що з моделлю договірних відносин слід визначатися на зборах, які в умовах карантину провести вельми проблематично.

Наразі лише чотири будинки на території обслуговування КП «Теплоенерго» уклали нові угоди. До речі, протягом опалювального сезону було вигідніше платити за старими тарифами, з перерахунком на вартість газу, ніж за новими.









Через відсутність нових договорів КП «Кременчукводоканал» теж не може застосувати нові тарифи у багатоквартирних будинках. Проте, на відміну від теплових, їхні розцінки, навпаки, підвищилися. На підприємстві скаржаться, що несуть збитки.