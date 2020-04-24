Абонентам «Кременчуцької ТЕЦ» знизили тариф на опалення на 19%, на гарячу воду – на 15%

Сегодня, 13:48 Просмотров: 638 Комментариев: 2

24 квітня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про нові тарифи для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка надає послуги лівобережжю Кременчука. Тарифи знижені для всіх категорій споживачів. Зокрема, для населення – на 18,8% на теплову енергію на 15% на гарячу воду (з ПДВ). (Раніше ТЕЦ повідомляла про намір знизити тарифи, що й було зроблено).





Якими будуть нові тарифи на тепло, з ПДВ:

для потреб населення – 1 504,30 грн/Гкал ;

; для потреб бюджетних установ –1 487,84 грн/Гкал

для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 481,77 грн/Гкал

для потреб релігійних організацій – 1 495,51 грн/Гкал.





Якими будуть нові тарифи на гарячу воду, з ПДВ:

для потреб населення – 89,38 грн/куб.м ;

; для потреб бюджетних установ – 84,58 грн/куб.м;

для потреб інших споживачів – 84,28 грн/куб.м;

для потреб управителів – 85,39 грн/куб.м.





Примітка: тариф на гарячу воду тепер єдиний, не залежно від того, є рушникосушарка, чи ні.

Проте нові тарифи набудуть чинності лише в новому опалювальному сезоні, поінформував міський голова Віталій Малецький – усе літо аж до жовтня люди ще платитимуть за гарячу воду за завищеним тарифом.





Як пояснив Микола Здойма, начальник управління економіки виконкому, аби новві тарифи набули чинності, населення має укласти нові угоди з виконавцями послуг – так передбачає закон про ЖКП. На це давався термін до 1 травня 2020 року (потім за замовчуванням вважалося б, що мешканці уклали індивідуальні угоди). Але у зв’язку з карантином термін для укладання угод з виконавцями послуг подовжили на 5 місяців.





Для того, щоб не платити за завищеним тарифом, співвласники багатоквартирних будинків мають скликати збори (що тепер можливо лише по завершенні карантину) і визначитися з моделлю договірних відносин з виконавцем. Після цього укласти нові угоди.







