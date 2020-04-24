Поліцейські встановлюють обставини «лобового» велосипедного ДТП у Кременчуці

Сегодня, 14:08 Просмотров: 794 Комментариев: 1

Два велосипедисти зіштовхнулися «лоб в лоб». В результаті один потрапив до лікарні, а інший - зник

Кременчуцькі поліцейські встановлюють обставини ДТП, що сталася 23 квітня. Близько 22.10 41-річний кременчужанин їхав на велосипеді проспектом Свободи від зупинки громадського транспорту «Водоканал» в напрямку зупинки «Міський сад». На перехресті з вулицею Європейською чоловік зіткнувся з іншим невстановленим велосипедистом, який їхав йому на зустріч.





Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, у наслідок зіткнення велосипедист упав на асфальтобетонне покриття та отримав тілесні ушкодження, його доставили до лікарні. Інший велосипедист покинув місце події до приїзду працівників поліції.





Якщо ви володієте інформацією щодо цього ДТП, прохання надати її слідчому Кременчуцького відділу поліції за телефоном +38098-060-66-08 чи на 102.