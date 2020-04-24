У Кременчуці самоізолювалися 118 контактних осіб

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У Кременчуці за останню добу на самоізоляцію прибуло 22 громадянина, з них 16 — це контактні, 6 людей приїхало з-за кордону. За інформацією начальника управління охорони здоров'я Максима Середи, загалом контактних осіб у нашому місті 118, тобто більше половини усіх людей, які самоізолювалися на даний час.





Станом на 24 квітня 175 містян перебувають на самоізоляції, в тому числі 6 — в ізоляторі лікарні відновного лікування.



З усіма цими громадянами підтримують зв'язок лікарі загальної практики — сімейної медцини, порушень самоізоляції не зафіксовано.