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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці самоізолювалися 118 контактних осіб

Сегодня, 13:32 Просмотров: 652

 

За добу на самоізоляцію прибуло 22 громадянина

У Кременчуці за останню добу на самоізоляцію прибуло 22 громадянина, з них 16 — це контактні, 6 людей приїхало з-за кордону. За інформацією начальника управління охорони здоров'я Максима Середи, загалом контактних осіб у нашому місті 118, тобто більше половини усіх людей, які самоізолювалися на даний час.


Станом на 24 квітня 175 містян перебувають на самоізоляції, в тому числі 6 — в ізоляторі лікарні відновного лікування.


З усіма цими громадянами підтримують зв'язок лікарі загальної практики — сімейної медцини, порушень самоізоляції не зафіксовано.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: kp.ru
Теги: самоизоляция водолечебница

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