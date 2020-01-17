Кременчуцька ТЕЦ знизить тариф на тепло на 19% — ближче до літа

Сегодня, 09:03 Просмотров: 926 Комментариев: 3

На підприємстві оголосили про намір скоригувати тарифи у зв'язку зі зниженням ціни на природний газ

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» заявила про намір відкоригувати тариф на теплову енергію та постачання гарячої води. Інформація розміщена на сайті підприємства та на сайті мерії.





Йдеться про коригування тарифів, які були встановлені для КремТЕЦ рішенням виконкому від 17.01.2020 року. Ці тарифи набули чинності, проте так і не вступили в дію для населення, оскільки споживачі КремТЕЦ ще не уклали договори з підприємством відповідно до нового Закону «Про житлово-комунальні послуги». (Принаймні на момент затвердження тарифів адміністрація КремТЕЦ надала журналістам інформацію, що з новими договорами не визначилися співвласники жодного багатоквартирного будинку). Тож зараз споживачі КремТЕЦ платять за послугу за «старим» тарифом, ухваленим ще в минулому році (1998,64 грн за 1 Гкал теплової енергії).





Нові тарифи вступлять у дію у травні цього року — за замовчуванням вважатиметься, що споживачі у багатоквартирних будинках обрали індивідуальну форму договору.





Не виключено, що нові тарифи набудуть чинності у вже відкоригованому вигляді, якщо рішення незабаром затвердить виконком.

Порівняння відкоригованих тарифів з діючими (без ПДВ)

Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) для потреб: Діючий тариф Плановий тариф Відхилення грн % населення, грн/Гкал 1 544,38 1 253,58 -290,80 -18,83 бюджетних установ, грн/Гкал 1 525,79 1 239,87 -285,92 -18,74 інших споживачів (крім населення), грн/Гкал 1 518,91 1 234,81 -284,10 -18,70 релігійних організацій, грн/Гкал 1 533,46 1 246,26 -287,20 -18,73 Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб: Діючий тариф Плановий тариф Відхилення грн % населення, грн/куб.м. 87,61 74,49 -13,12 -14,98 бюджетних установ, грн/куб.м. 82,59 70,48 -12,11 -14,66 іншх споживачів (крім населення), грн/куб.м. 82,26 70,24 -12,02 -14,61 управителів, грн/куб.м. 83,50 71,16 -12,34 -14,78



Яким буде тариф для населення (з ПДВ)

Звертаємо увагу, що в розрахунках КремТЕЦ тарифи вказані без ПДВ. Якщо порахувати з ПДВ (20%), тарифи для населення складуть:

Тариф на теплову енергію — 1504,3 грн/Гкал (проти 1853,26 грн/Гкал), фактичне зниження на 18,8%.

(проти 1853,26 грн/Гкал), фактичне зниження на 18,8%. Тариф на послугу з постачання гарячої води — 89,4 грн за 1 куб м (проти 105,13 грн), фактичне зниження на 15%





Керівництво КремТЕЦ пояснило зміну тарифів такими чинниками:

зменшення на 22,98% річної вартості виробництва теплової енергії у зв’язку зі зменшенням планової ціни на природний газ у порівнянні з цінами, врахованими в розрахунках діючих тарифів на виробництво теплової енергії;

зростання на 24,72% річних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення (Нові тарифи «Кременчукводоканалу» вступили в дію з 05.02.2020 року.

Зауваження та пропозиції щодо тарифів від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації за адресою:





39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу kanc01@kremtec.com.ua.



