Кременчуг, Бизнес/Работа, Деловые новости

Бюджет Кременчука недоотримає щонайменше 30 млн грн через коронавірусні пільги

Сегодня, 08:18 Просмотров: 982 Комментариев: 6

 
Таку цифру наводить Анатолій Литвиненко, голова Асоціації роботодавців Кременчука

Бюджет Кременчука недоотримає 30 млн грн плати за землю, оскільки уряд надав бізнесу пільги на час епідемії коронавірусу. Голова Асоціації роботодавців Кременчука Анатолій Литвиненко каже, що очікуються втрати й по єдиному податку, і загальна сума втрат для міського бюджету може скласти близько 50 млн грн.


Про можливі втрати бюджету, за його словами, говорили під час засідання Асоціації роботодавців за участю міського голови Віталія Малецького, яке відбулося минулого тижня. На засідання йшлося й про те, що в умовах скорочення надходжень до бюджету Кременчук скорочуватиме фінансування міських програм та утискатиме витрати.


Натомість бізнес уже надає допомогу міській медицині в закупівлі засобів для протидії коронавірусу.


Як бізнес та громадяни допомагають протидіяти коронавірусу у Кременчуці


Нагадаємо, Верховна Рада на останньому позачерговому засіданні внесла зміни до податкового законодавства. Зокрема, постановила тимчасово не нараховувати плату за землю та податок на комерційну нерухомість. А також звільнила ФОПів від сплати ЄСВ на період карантину.


Звільнення ФОПів від ЄСВ та скасування штрафів: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину

Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2020 рік на момент затвердження складав 2 млрд 148 млн грн, доходи та витрати заплановані фактично на рівні 2019 року. Але серед першочергових витрат - погашення минулорічних боргів - це близько 260 млн грн. 

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет бізнес втрати пільги коронавірус

Комментарии: 6

31
l2bin:
Сегодня, 08:33

Жизнь висит на нитке, а думаем о прибытке!


-3
306
Кавоман:
Сегодня, 08:35

А зе-уряд та зе-Рада вже прийняли рішення, як компенсувати місцевим бюджетам ці втрати? Кого (що) будемо "різати"?


+1
3 095
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:13

Ймовірно, навіть ця недоїмка ніяк не вплине на фінансування придворної газетки і TV, свої 20 млн вони отримають - пропаганда понад усе.  


+11
1 105
s2e7r8g:
Сегодня, 09:15

Цитата: Кавоман

А зе-уряд та зе-Рада вже прийняли рішення, як компенсувати місцевим бюджетам ці втрати? Кого (що) будемо "різати"?

А в якій країні влада придумала? Згодний з першим коментатором - тут би вижити. І це ще не всі збитки. Хто рахував збитки від перевезення десяти пасажирів в громадському транспорті? Ну а "різати" я пропоную міську владу за "найкращі ялинки в Україні", за "фіолетову газетку", за премії 200% і т.д.


+6
810
antikola:
Сегодня, 10:41

Царь хороший, бояре плохие?


0
4 416
Solenoid:
Сегодня, 11:14

Ну можно зато будет эту ситуацию обрисовывать в газетке... Описывать как героически местная типавласть борется с проклятым вирусом. Не зря же миллионы туда вкинули.


+4
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Вверх