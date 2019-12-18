Бюджет Кременчука недоотримає щонайменше 30 млн грн через коронавірусні пільги

Сегодня, 08:18 Просмотров: 982 Комментариев: 6

Бюджет Кременчука недоотримає 30 млн грн плати за землю, оскільки уряд надав бізнесу пільги на час епідемії коронавірусу. Голова Асоціації роботодавців Кременчука Анатолій Литвиненко каже, що очікуються втрати й по єдиному податку, і загальна сума втрат для міського бюджету може скласти близько 50 млн грн.





Про можливі втрати бюджету, за його словами, говорили під час засідання Асоціації роботодавців за участю міського голови Віталія Малецького, яке відбулося минулого тижня. На засідання йшлося й про те, що в умовах скорочення надходжень до бюджету Кременчук скорочуватиме фінансування міських програм та утискатиме витрати.





Натомість бізнес уже надає допомогу міській медицині в закупівлі засобів для протидії коронавірусу.





Нагадаємо, Верховна Рада на останньому позачерговому засіданні внесла зміни до податкового законодавства. Зокрема, постановила тимчасово не нараховувати плату за землю та податок на комерційну нерухомість. А також звільнила ФОПів від сплати ЄСВ на період карантину.





Нагадаємо, бюджет Кременчука на 2020 рік на момент затвердження складав 2 млрд 148 млн грн, доходи та витрати заплановані фактично на рівні 2019 року. Але серед першочергових витрат - погашення минулорічних боргів - це близько 260 млн грн.