Як бізнес та громадяни допомагають протидіяти коронавірусу у Кременчуці

Сегодня, 11:48 Просмотров: 2 141 Комментариев: 6

Підприємства та громадяни вже надають допомогу міській медицині. Тим часом влада продовжує витрачати гроші на газету

Бізнес у Кременчуці виділяє благодійну допомогу для запобігання коронавірусу у місті. За даними мерії, які оприлюднив міський голова Віталій Малецький, допомогу у придбанні медичного обладнання запропонували підприємства, бізнес та громадяни.





За минулий тиждень було надано таку допомогу:



- Кременчуцький завод технічного вуглецю закупив 100 експрес-тестів на коронавірус та 30 пульсоксиметрів.

- «Укртатнафта» закупила 1000 експрес-тестів та планує придбати апарат штучної вентиляції легенів.

- «Кредмаш» придбав монітор пацієнта і будівельні матеріали для інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька»

- Вагонобудівний завод замовив монітори пацієнта та інфузійні насоси на суму близько 400 тисяч гривень

- Народний депутат Юрій Шаповалов придбав 4 кисневих концентратори на суму близько 200 тисяч гривень

- Почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин придбав медичне обладнання на суму 100 тисяч гривень

- Перерахували грошові кошти на рахунок лікарні «Кременчуцька» підприємства:

• ТОВ «Кремелектро» - 13 200 грн.

• ПП «Поло» - 10 000 грн.

• ФОП Мандрика - 10 000 грн.

• ПП «ВКП « Альфатекс» - 100 000 грн.



Для дооснащення боксів інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» було придбано:

• ФОП Кулагін - 8 комплектів сантехнічного обладнання для інфекційних боксів

• ТОВ «ВТФ «Меркатор» - 2 бойлери

• ФОП Єзерський - 1 бойлер

• ПП Коровай - 1 бойлер.



Волонтери передали в лікарні міста близько 1000 захисних масок.





«Вдячний всім, хто допомагає гідно зустріти такий суворий виклик сьогодення. Закликаю всіх кременчужан об‘єднатися у боротьбі за здоров‘я всіх і кожного з нас. Будьте свідомими та відповідальними. Дотримуйтесь правил гігієни. Залишайтеся, по можливості вдома. Допомагайте людям похилого віку», - написав міський голова.





Про допомогу коштами міській медицині йшлося під час засідання Асоціації роботодавців Кременчука,що відбулося минулого тижня. Бізнес відгукнувся на заклик влади та зголосився допомогти. Про це розповів ТЪ Анатолій Литвиненко, голова Асоціації.





Прості кременчужани долучаються до благодійної допомоги медикам, перераховуючи кошти волонтерам. Волонтер Марина Шляпіна публікує звіти на своїй сторінці у Фейсбуку. Зокрема, на її фото - передача захисних костюмів швидкій.





«Довезла в нашу скорую защитные, полипропиленновые, одноразовые костюмы, к сожалению только 9 штук. Но сделала заказ ещё на 11 шт в эпицентре, жду подтверждения заявки. Upd... Подтвердили заявку на последние 10 шт., больше нет»,- написала волонтерка.









Нагадаємо, на придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів минулого тижня з бюджету міста додатково було виділено понад 1,5 мільйона гривень.





Тим часом медики прохають про допомогу ще: зокрема, відповідне оголошення розмістила лікарня «Кременчуцька».





Проте в цих надзвичайних умовах міська влада продовжує витрачати кошти з бюджету на не першочергові потреби - друк газети «Кременчуцькі новини», і на неї виділена сума 9,3 млн грн - у 6 разів більша, ніж на екстрені потреби міської медицини.