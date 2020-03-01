Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок

317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих
Місцеві підприємства Полтавської області перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок. Масками і дезінфекторами вже забезпечують медичні заклади й тих, хто безпосередньо працюватиме з ліквідацією коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час щоденного брифінгу.
317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на «передовій»: співробітники лікарень, швидкі, правоохоронці та інші.
Із приводу спекуляції на масках та антисептиках Полтавська ОДА співпрацює з Антимонопольним комітетом, щоб жорстко реагувати на необґрунтовано завищенні ціни.
Крім того, Міністерство охорони здоров’я також працює над тим, щоб дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, ліквідували найближчим часом – сьогодні є брак сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів. Це глобальна проблема, яка нині існує по всій планеті.