Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 861 Комментариев: 3

317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих

Місцеві підприємства Полтавської області перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок. Масками і дезінфекторами вже забезпечують медичні заклади й тих, хто безпосередньо працюватиме з ліквідацією коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час щоденного брифінгу.





- Ми не тільки очікуємо на допомогу центральної влади – вже пропрацювали над тим, щоб існуючи підприємства на території області перепрофілювали на випуск продукції, яка сьогодні гостро необхідна: дезінфікуючі засоби, маски. Вони вже поступають в медичні заклади і тим, хто працюватиме з ліквідацією коронавірусу, – зазначив Олег Синеєгубов.





317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на «передовій»: співробітники лікарень, швидкі, правоохоронці та інші.





Із приводу спекуляції на масках та антисептиках Полтавська ОДА співпрацює з Антимонопольним комітетом, щоб жорстко реагувати на необґрунтовано завищенні ціни.





Крім того, Міністерство охорони здоров’я також працює над тим, щоб дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, ліквідували найближчим часом – сьогодні є брак сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів. Це глобальна проблема, яка нині існує по всій планеті.