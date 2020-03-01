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Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 861 Комментариев: 3

 

317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих

Місцеві підприємства Полтавської області перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок. Масками і дезінфекторами вже забезпечують медичні заклади й тих, хто безпосередньо працюватиме з ліквідацією коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час щоденного брифінгу.


- Ми не тільки очікуємо на допомогу центральної влади – вже пропрацювали над тим, щоб існуючи підприємства на території області перепрофілювали на випуск продукції, яка сьогодні гостро необхідна: дезінфікуючі засоби, маски. Вони вже поступають в медичні заклади і тим, хто працюватиме з ліквідацією коронавірусу, – зазначив Олег Синеєгубов.


317 тисяч одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на «передовій»: співробітники лікарень, швидкі, правоохоронці та інші.


Із приводу спекуляції на масках та антисептиках Полтавська ОДА співпрацює з Антимонопольним комітетом, щоб жорстко реагувати на необґрунтовано завищенні ціни.


Крім того, Міністерство охорони здоров’я також працює над тим, щоб дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, ліквідували найближчим часом – сьогодні є брак сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів. Це глобальна проблема, яка нині існує по всій планеті.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: маски коронавирус коронавірус

Комментарии: 3

402
КиТ:
Сегодня, 11:49

З держрезерву - это те, которые просроченные?


-3
2 450
ИМХО:
Сегодня, 14:52

Цитата: КиТ

З держрезерву - это те, которые просроченные?

Срок хранения не скоропортящихся продуктов знаете?! Плесенью покроются, или нарушится функциональность?


+1
772
mefisto:
Сегодня, 16:40

главное в заглавии написать о перепрофилировании на производство антисептиков. Та делайте с пищевого спирта, главное сделать чтобы его пить нельзя было.:)


0
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