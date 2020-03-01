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Кисневу станцію мають побудувати у лікарні «Кременчуцька»

Сегодня, 10:27 Просмотров: 458

 

На це виділять кошти з міського бюджету, також допоможе ПрАТ «Кредмаш»

У Кременчуці з'явиться лінія транспортування кисню до інфекційного відділення. На засіданні міськвиконкому погодили проєкт рішення, згідно з яким з цільового фонду виділяють 100 000 грн для будівництва кисневої станції. Також буде проведена лінія транспортування кисню до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька».


За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, будувати склад для балонів з киснем допомагає ПрАТ «Кредмаш».


Внутрішні роботи у лікарні розпочали.

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Автор: Альона Душенко
Теги: кислород больница «Кременчугская»
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