Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Лікарня «Кременчуцька» просить про допомогу – не вистачає обладнання, ліків та засобів захисту

Сегодня, 15:45 Просмотров: 1 600 Комментариев: 9

 

Директор лікарні звернулася про допомогу до мешканців Кременчука та навколишніх районів

20 березня директор лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова звернулася про допомогу до мешканців та підприємців.

 

«Шановні мешканці міст Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцького, Козельщинського, Кобеляцького, Глобинського районів, шановні підприємці!

Зараз, коли увесь світ об’єднався в боротьбі за життя кожної людини, ми звертаємося до вас із проханням надати посильну допомогу для закупівлі необхідного медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків, та предметів догляду».

 

НАШІ РЕКВІЗИТИ:

повна назва – Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»,

скорочена назва – КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

UA573314010000026000054641744,

в КВ «Приватбанк» Полтавського ПГУ

код ЄДРПОУ 41318879

ІПН 413188716037

Тел. (0536) 75-88-50

E-mail: kremenlik@gmail.com

 

Директор – Корлякова Оксана Вікторівна що діє на підставі Статуту

 

З великою вдячністю та повагою до ВАС – директор КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» Корлякова О. В.



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1
Автор: solod
Теги: лікарня Кременчуцька допомога

Комментарии: 9

517
romix:
Сегодня, 15:59

А ну-ка напомните, сколько денег из бюджета выкинули на СМИ для Малецкого???


+22
226
Джо:
Сегодня, 16:20

ничего не имею против того, что бы жертвовать что-либо медицине

 

но получается у нас страна такая - война - жервуйте, эпидемия - жертвуйте и т.д.


+11
800
Nik:
Сегодня, 16:24

Цитата: romix

А ну-ка напомните, сколько денег из бюджета выкинули на СМИ для Малецкого???

Ну что Вы, право, такой мелочный. Так, сущие копейки...Какие-то несчастные 10 млн. гривен. Это ж не долларов. 


+7
931
стабільний пкращувач:
Сегодня, 16:38

"Директор лікарні звернулася про допомогу до мешканців Кременчука та навколишніх районів"
почему директор больницы не просит о помощи мера города - малецкого??? 2 ярда бюджет!! Пусть шаповалова попросит!

ГДе малецкотроли, которые кудахтают о том, как малецкий купил тесты в достаточном количестве, и поэтому избиратели могут спать спокойно? уанах!
Или первых директор не просит, потому что очкует, что уволят после эпидемии?


+10
18
Yaroslav:
Сегодня, 16:45

та при чём здесь власть,вы,дегенераты, просят жителей Кременчуга объединиться, хотели бы,написали бы меру!


-7
12
Алина Доценко:
Сегодня, 16:47

Нашли когда просить помощи у горожан, когда они сами не знают за что им жить. Смешные очень. Пишите обращение к Зеленскому.


0
931
стабільний пкращувач:
Сегодня, 16:55

Цитата: Angel_love

Хорошо, что на это вообще есть деньги в нашем бюджете. Сумма вообще не важна, тут важно здоровье людей!


Директор – Корлякова Оксана Вікторівна, исполком пишет, шо деньги не проблема. Че вы у бедного населения клянчите, а??


+2
800
Nik:
Сегодня, 16:59

Можно деньги с городского ''коронатранспорта'', работающего по воровским схемам в заведомый убыток при перевозке 10 чел, направить на медицину,


+2
517
romix:
Сегодня, 17:17

Цитата: Yaroslav

та при чём здесь власть,вы,дегенераты, просят жителей Кременчуга объединиться, хотели бы,написали бы меру!

О, а вот и первый случай с тотальным поражением мозга, и не факт, что головного. Но тут врачи не помогут - у них денег на это нет


+3
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