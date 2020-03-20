Лікарня «Кременчуцька» просить про допомогу – не вистачає обладнання, ліків та засобів захисту

Сегодня, 15:45 Просмотров: 1 600 Комментариев: 9

Директор лікарні звернулася про допомогу до мешканців Кременчука та навколишніх районів

20 березня директор лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова звернулася про допомогу до мешканців та підприємців.

«Шановні мешканці міст Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцького, Козельщинського, Кобеляцького, Глобинського районів, шановні підприємці!

Зараз, коли увесь світ об’єднався в боротьбі за життя кожної людини, ми звертаємося до вас із проханням надати посильну допомогу для закупівлі необхідного медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків, та предметів догляду».

НАШІ РЕКВІЗИТИ:

повна назва – Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»,

скорочена назва – КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

UA573314010000026000054641744,

в КВ «Приватбанк» Полтавського ПГУ

код ЄДРПОУ 41318879

ІПН 413188716037

Тел. (0536) 75-88-50

E-mail: kremenlik@gmail.com

Директор – Корлякова Оксана Вікторівна що діє на підставі Статуту

З великою вдячністю та повагою до ВАС – директор КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» Корлякова О. В.







