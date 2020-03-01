Происшествия, Полтавщина

На трасі Полтавщини зупинили «зарядженого» вогнепальною зброєю «Запорожця»

Сегодня, 15:29 Просмотров: 888 Комментариев: 1

 

На задньому сидінні легковика чоловік возив стартовий пістолет, перероблений під вогнепальну зброю

На автодорозі Миргород-Комишня правоохоронці зупинили водія легковика. Під час перевірки з’ясувалось, що на задньому сидінні автівки знаходиться пістолет. Про це 19 березня проінформував Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.


Дозвільних документів на зброю чоловік поліцейським не надав. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала, що 47-річний чоловік перевозив пістолет «Zoraki» та десяти набоїв до нього. Експерти встановили, що вилучений стартовий пістолет перероблений у вогнепальну зброю.


 


Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області, фейсбук
Теги: легковик огнестрельное оружие

Комментарии: 1

2 447
ИМХО:
Сегодня, 17:22

Під вогнепальну перероблений, чи все ж для відстрілу гумових куль?! Правоохооронці, вони такі... правоохоронці

relaxed

 


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