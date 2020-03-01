На трасі Полтавщини зупинили «зарядженого» вогнепальною зброєю «Запорожця»

Сегодня, 15:29 Просмотров: 888 Комментариев: 1

На автодорозі Миргород-Комишня правоохоронці зупинили водія легковика. Під час перевірки з’ясувалось, що на задньому сидінні автівки знаходиться пістолет. Про це 19 березня проінформував Миргородський відділ поліції ГУНП в Полтавській області.





Дозвільних документів на зброю чоловік поліцейським не надав. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала, що 47-річний чоловік перевозив пістолет «Zoraki» та десяти набоїв до нього. Експерти встановили, що вилучений стартовий пістолет перероблений у вогнепальну зброю.









Слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.