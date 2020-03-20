У семерых кременчужан экспресс-тесты «на коронавирус» дали отрицательный результат

У семерых кременчужан, у которых подозревали заболевание коронавирусной инфекцией, экспресс-тесты показали дали отрицательный результат (6 взрослых и 1 ребенок). Об этом заявил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, город имеет запас экспресс-тестов, используемых для диагностики у пациентов с подозрением на коронавирус. Тесты есть в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения «Кременчугская» и в детской городской больнице.
В самоизоляции сегодня находятся 25 кременчужан, которые вернулись из-за границы.
По словам мэра, в инфекционном отделении обустроили палаты для возможных пациентов, начали строительство стационарного кислородопровода. Сегодня там оборудованы койки интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы. При необходимости интенсивных коек станет больше, будут доставлены аппараты ИВЛ из других больниц.