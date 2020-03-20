У семерых кременчужан экспресс-тесты «на коронавирус» дали отрицательный результат

Сегодня, 15:10 Просмотров: 1 662 Комментариев: 1

У семерых кременчужан, у которых подозревали заболевание коронавирусной инфекцией, экспресс-тесты показали дали отрицательный результат (6 взрослых и 1 ребенок). Об этом заявил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

По его словам, город имеет запас экспресс-тестов, используемых для диагностики у пациентов с подозрением на коронавирус. Тесты есть в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения «Кременчугская» и в детской городской больнице.





В самоизоляции сегодня находятся 25 кременчужан, которые вернулись из-за границы.

– Просим тех, кто возвращается из стран, где зафиксирован коронавирус, сообщать на горячую линию 1563 о состоянии своего здоровья и местонахождении. При необходимости свяжитесь с семейным врачом, – попросил Виталий Малецкий. – Занимаемся вопросом закупки нового медицинского оборудования. Сейчас ведем поиск, делаем заказ. Ждем поставок в ближайшие дни.

По словам мэра, в инфекционном отделении обустроили палаты для возможных пациентов, начали строительство стационарного кислородопровода. Сегодня там оборудованы койки интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких, есть кислородные концентраторы. При необходимости интенсивных коек станет больше, будут доставлены аппараты ИВЛ из других больниц.





– Впереди выходные. Еще раз обращаюсь к кременчужанам – соблюдайте карантинные требования, оставайтесь дома. Так вы сохраните свое здоровье и здоровье своих родных. Позаботьтесь о своей безопасности! – призвал горожан мэр.