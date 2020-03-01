Як перевозитимуть людей до місць роботи на приміських та міжобласних маршрутах під час карантину

Сегодня, 15:03 Просмотров: 2 181 Комментариев: 3

Полтавська обласна державна адміністрація спільно з Управлінням патрульної поліції Полтавщини розробили порядок перевезення жителів регіону до місць роботи на приміських та міжобласних маршрутах під час карантину.





Як йдеться на сайті Полтавської ОДА, порядок опрацювали у зв’язку з надходженням звернень від громадян і керівників підприємств щодо необхідності вчасно діставатися на роботу після того, як заборонили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських, міжміських і міжобласних маршрутах загального користування.





Алгоритм дій наступний:





1. Підприємство або установа має укласти договір з автомобільним перевізником, який має відповідну ліцензію, на період карантину. Вказаний документ необхідний для того, щоб ідентифікувати спецавтобуси під час здійснення контролю.





2. Замовник перевезень (підприємство або установа) має затвердити список пасажирів та передати його водієві транспорту. Також необхідно забезпечити всіх пасажирів необхідними посвідченнями працівника підприємства.





3. Замовнику перевезень спільно з перевізником в обов’язковому порядку необхідно забезпечити розробку паспорта маршруту для здійснення спеціальних регулярних перевезень автомобільним транспортом, у якому передбачається схема маршруту, його характеристика, режим праці та відпочинку водіїв, затвердити його в Управлінні патрульної поліції в Полтавській області.





4. У спецавтобусах необхідно встановити трафарети із надписом «Спеціальні перевезення». У салонах автобусів після кожного рейсу повинна здійснюватися дезінфекція.





5. Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі заборонено. Всі пасажири повинні бути в захисних медичних масках та на відстані (рівномірно) розподілені в салоні автобуса.





За довідками та роз’ясненнями можна звернутися до контактних осіб: