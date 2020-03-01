Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Як перевозитимуть людей до місць роботи на приміських та міжобласних маршрутах під час карантину

Сегодня, 15:03 Просмотров: 2 181 Комментариев: 3

 

Алгоритм дій пояснила Полтавська ОДА

Полтавська обласна державна адміністрація спільно з Управлінням патрульної поліції Полтавщини розробили порядок перевезення жителів регіону до місць роботи на приміських та міжобласних маршрутах під час карантину.


Як йдеться на сайті Полтавської ОДА, порядок опрацювали у зв’язку з надходженням звернень від громадян і керівників підприємств щодо необхідності вчасно діставатися на роботу після того, як заборонили регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських, міжміських і міжобласних маршрутах загального користування.


Алгоритм дій наступний:


1. Підприємство або установа має укласти договір з автомобільним перевізником, який має відповідну ліцензію, на період карантину. Вказаний документ необхідний для того, щоб ідентифікувати спецавтобуси під час здійснення контролю.


2. Замовник перевезень (підприємство або установа) має затвердити список пасажирів та передати його водієві транспорту. Також необхідно забезпечити всіх пасажирів необхідними посвідченнями працівника підприємства.


3. Замовнику перевезень спільно з перевізником в обов’язковому порядку необхідно забезпечити розробку паспорта маршруту для здійснення спеціальних регулярних перевезень автомобільним транспортом, у якому передбачається схема маршруту, його характеристика, режим праці та відпочинку водіїв, затвердити його в Управлінні патрульної поліції в Полтавській області.


4. У спецавтобусах необхідно встановити трафарети із надписом «Спеціальні перевезення». У салонах автобусів після кожного рейсу повинна здійснюватися дезінфекція.


5. Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі заборонено. Всі пасажири повинні бути в захисних медичних масках та на відстані (рівномірно) розподілені в салоні автобуса.


За довідками та роз’ясненнями можна звернутися до контактних осіб:

  • Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської ОДА: Гайдар Сергій Олександрович – (0532) 50-07-40;
  • Управління патрульної поліції в Полтавській області.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: strana.ua
Теги: коронавирус коронавірус перевозки работа перевозчики порядок ОДА автобусы

Комментарии: 3

237
Pereselenets:
Сегодня, 15:57

Короче, водители! Подбирайте, по возможности, людей на трассе, особенно женщин с детьми. Люди в селах брошены на произвол судьбы.


+10
800
Nik:
Сегодня, 16:17

Цитата: Pereselenets
Подбирайте, по возможности, людей на трассе, особенно женщин с детьми.

Подбирали бы. Но ''коронаводители'' боятся ''коронапассажиров''. ''Коронапассажиры'' боятся ''коронатранспорта''...Да и относительно ''женщин с детьми'' - не у каждого детское кресло есть. А штраф 510/850 грн никто не отменял.


+9
2 447
ИМХО:
Сегодня, 17:27

Т.е. если на вахтовом на ГОК с утра ездило 70-100 человек, то им теперь надо 7-10 автобусов?! Кино... Наверное Луи Де Фюнес умер бы от смеха второй раз!

smile


+3
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