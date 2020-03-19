Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Стало відомо, чому у кременчуцький транспорт стали брати понад 10 пасажирів

Сегодня, 14:45 Просмотров: 2 361 Комментариев: 12

 

Питання про роботу транспорту підняли директори підприємств на зборах Асоціації роботодавців. Мер побіцяв більше транспорту в години пік - за фактом стали брати більше пасажирів

19 березня відбулися збори Асоціації роботодавців Кременчука, куди керівники підприємств міста запросили й мера Віталія Малецького.

Одне з питань, яке ставили перед міським головою: забезпечення стабільної роботи транспорту з тим, щоб працівники могли дістатися до роботи. Про це розповів голова Асоціації роботодавців Кременчука Анатолій Литвиненко.

- В умовах коронавірусу на карантину важливо не загубити економіку країни. Важливо звернути увагу на підприємства, які працюють та поповнюють місцевий бюджет, державний бюджет. У цьому контексті й ішла розмова про те, що слід звернути увагу на роботу транспорту — і не лише міського, а й приміського, яким працівники зазвичай добираються на роботу, - заявив Анатолій Литвиненко.

За словами Анатолія Литвиненка, мер пообіцяв, що підніме це питання на нараді в області та запропонував збільшити кількість транспортних засобів на маршрутах у години пік, натомість зменшити кількість у денні години. А також домовилися про те, що у вахтових автобусах підприємств перевозитимуть не 10, а 20 людей.

Ввечері, якраз після засідання Асоціації роботодавців, ми спостерігали, що навіть тролейбуси стали брати більше 10 пасажирів у години пік, порушуючи розпорядження уряду. Збільшення кількості транспорту на маршрутах, на жаль, не спостерігається — навпаки, приватні перевізники стабільно не виходять на маршрути. Робота приміського транспорту припинена на виконання рішення уряду.

В Кременчуге карантинный режим на транспорте поставлен «на паузу» – возят больше 10

Втім, керівники деяких кременчуцьких підприємств, наприклад, заводу технічного вуглецю та «Укртатнафти», самі забезпечують працівників транспортом. Директори цих підприємств повідомили ТЪ, що не залежать від доставки громадським транспортом.

Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

Коронатранспорт в Кременчуге. День третий. Всё стабильно

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус Кременчук транспорт тролейбус маршрутка

Комментарии: 12

4 412
Solenoid:
Сегодня, 14:53

Ха, а вот директора Укртатнафти, **** как дышит. Нету вахтового, даже разрешили заезжать своим транспортом на территорию.


+7
11
Чувааак:
Сегодня, 15:09

Не бачу пояснень чому таки тролі стали брати більше - саме про це обіцяв розповісти спойлер новини. ДА, вахтовки домовились, але ж троль - то не вахтовка!!!


+2
237
Pereselenets:
Сегодня, 15:27

Цитата: Чувааак

Не бачу пояснень чому таки тролі стали брати більше - саме про це обіцяв розповісти спойлер новини. ДА, вахтовки домовились, але ж троль - то не вахтовка!!!

А ты иди, и оплати проезд пустого транспорта из своего кармана.


+2
166
Bombey:
Сегодня, 15:32

Сегодня кондуктор не пустил в троллейбус сославшись на ограничение, что при этом боросилось в глаза - 1. запускают и выпускают всех через переднюю дверь, соответственно все 10 пассажиров сидели в передней части троллейбуса и 2. пять из десяти пассажиров были пенсионеры, которые ехали на огород с сапками (не возмущаюсь но и не понимаю зачем в карантин). В связи с этим вопрос - зачем ограничение в троллейбусах если все толпятся впереди а две трети порожняком ездит и может пора ограничить передвижение в транспорте пенсионеров (карантин всетаки).


+11
11
Чувааак:
Сегодня, 15:34

Цитата: Pereselenets
А ты иди, и оплати проезд пустого транспорта из своего кармана.
о ти подиви яка цаца))) слюні тут розпустив. Піди, оплати. Може ше і бабу тобі знайти?

Закон є закон, і нікого не хвилює твоє матеріальне забеспечення


-1
237
Pereselenets:
Сегодня, 15:55

Цитата: Чувааак

Цитата: Pereselenets
А ты иди, и оплати проезд пустого транспорта из своего кармана.
о ти подиви яка цаца))) слюні тут розпустив. Піди, оплати. Може ше і бабу тобі знайти?

Закон є закон, і нікого не хвилює твоє матеріальне забеспечення

Это бюджет твоего города, клоун.


-1
88
revix:
Сегодня, 16:01

Ничего, до первого короновирусного в городе эти качели будут продолжатся. А после будет поздно, и за все рано или поздно будет отвечать городские власти. Их похоже жизнь соседей ничему не учит.


+2
800
Nik:
Сегодня, 16:10

Цитата: Чувааак
Може ше і бабу тобі знайти?
Себе найди. Может добрее станешь.

Цитата: Pereselenets
Это бюджет твоего города, клоун.

Для чувака слово ''бюджет города/страны'' - нечто эфемерное, не имеющее отношение к его личному бюджету. И такие чуваки потом об ''электронном билете'' и ''уплате налогов маршрутчиками'' вопят. 



Как вы считаете, рационально гнать троллейьус , везя 10 чел, ради того чтобы, к примеру, какое-то ''антиколя'' на НПЗ добралось?


+3
18
Yaroslav:
Сегодня, 16:51

неплохо так задвинул Малецкий,в принципе,если реально увеличить в час пик количество транспорта,то люди спокойно смогут ездить по 10 человек!


-5
12
Алина Доценко:
Сегодня, 16:53

Как по мне, то колличество людей не важно, главное, чтобы каждый человек был в маске и всё! 


-4
800
Nik:
Сегодня, 17:03

Цитата: Yaroslav

неплохо так задвинул Малецкий,в принципе,если реально увеличить в час пик количество транспорта,то люди спокойно смогут ездить по 10 человек!

но при этом на медицину денег нет. Лучше бы все средства на медицину и на поддержку населения направили, чем через горэлектротранспорт бабло пилят. Ещё и 25-й маршрут им в помощь,


+6
246
obaldet:
Сегодня, 18:38

бесплатный проезд пора отменять эти бабушки уже задолбали в час пик им надо на оптовку ехать в маркет , ана работу добирайся кахоч


+1
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