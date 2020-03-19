Стало відомо, чому у кременчуцький транспорт стали брати понад 10 пасажирів

Сегодня, 14:45 Просмотров: 2 361 Комментариев: 12

Питання про роботу транспорту підняли директори підприємств на зборах Асоціації роботодавців. Мер побіцяв більше транспорту в години пік - за фактом стали брати більше пасажирів

19 березня відбулися збори Асоціації роботодавців Кременчука, куди керівники підприємств міста запросили й мера Віталія Малецького.

Одне з питань, яке ставили перед міським головою: забезпечення стабільної роботи транспорту з тим, щоб працівники могли дістатися до роботи. Про це розповів голова Асоціації роботодавців Кременчука Анатолій Литвиненко.

- В умовах коронавірусу на карантину важливо не загубити економіку країни. Важливо звернути увагу на підприємства, які працюють та поповнюють місцевий бюджет, державний бюджет. У цьому контексті й ішла розмова про те, що слід звернути увагу на роботу транспорту — і не лише міського, а й приміського, яким працівники зазвичай добираються на роботу, - заявив Анатолій Литвиненко.

За словами Анатолія Литвиненка, мер пообіцяв, що підніме це питання на нараді в області та запропонував збільшити кількість транспортних засобів на маршрутах у години пік, натомість зменшити кількість у денні години. А також домовилися про те, що у вахтових автобусах підприємств перевозитимуть не 10, а 20 людей.

Ввечері, якраз після засідання Асоціації роботодавців, ми спостерігали, що навіть тролейбуси стали брати більше 10 пасажирів у години пік, порушуючи розпорядження уряду. Збільшення кількості транспорту на маршрутах, на жаль, не спостерігається — навпаки, приватні перевізники стабільно не виходять на маршрути. Робота приміського транспорту припинена на виконання рішення уряду.

Втім, керівники деяких кременчуцьких підприємств, наприклад, заводу технічного вуглецю та «Укртатнафти», самі забезпечують працівників транспортом. Директори цих підприємств повідомили ТЪ, що не залежать від доставки громадським транспортом.

Коронатранспорт в Кременчуге: троллейбусы и маршрутки едут мимо, но без «консерв» не обошлось

