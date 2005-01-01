У Полтаві підпалили два кіоски «Море Пива»

Сегодня, 14:32 Просмотров: 783 Комментариев: 1

У ніч на 17 березня у Полтаві підпалили два кіоски «Море Пива». Про підпал повідомило ГУ ДСНС у Полтавській області сьогодні, 20 березня.





17 березня о 2.25 зафіксували займання ятки на вулиці Героїв Сталінграду. Вогонь знищив гумовий килимок, пошкодив вхідні двері, вікно, підвіконня, облицювання стін на площі 4 квадратних метрів.





Через 35 хвилин виявили пожежу в іншому кіоску на вулиці Європейській, біля зупинки громадського транспорту «Лялі Убийвовк». Вогонь пошкодив вхідні двері, ролети, сміттєвий бак.