Происшествия, Полтавщина

У Полтаві підпалили два кіоски «Море Пива»

Сегодня, 14:32 Просмотров: 783 Комментариев: 1

Пожежу в ятках зафіксували протягом години

 

У ніч на 17 березня у Полтаві підпалили два кіоски «Море Пива». Про підпал повідомило ГУ ДСНС у Полтавській області сьогодні, 20 березня.


17 березня о 2.25 зафіксували займання ятки на вулиці Героїв Сталінграду. Вогонь знищив гумовий килимок, пошкодив вхідні двері, вікно, підвіконня, облицювання стін на площі 4 квадратних метрів.


Через 35 хвилин виявили пожежу в іншому кіоску на вулиці Європейській, біля зупинки громадського транспорту «Лялі Убийвовк». Вогонь пошкодив вхідні двері, ролети, сміттєвий бак.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пожар Пожежа Полтава киоск поджог

Комментарии: 1

7
gansit:
Сегодня, 15:23

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Снимает стресс, тренирует печень, повышает общительность.
Способ применения: принимать во время еды, три раза в день


-3
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